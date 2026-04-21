Portugal sobe ao 21.º lugar do ranking feminino da FIFA

Portugal subiu ao 21.º lugar no ranking feminino da FIFA, que continua a ser liderado pela Espanha, na sequência das vitórias obtidas pela seleção nacional na fase de qualificação para o Mundial de 2027, foi esta terça-feira, 21 de abril, divulgado.A equipa liderada pelo selecionador Francisco Neto assegurou a presença no play-off de apuramento e está também muito perto de vencer o Grupo B3 (e ascender à primeira divisão da Liga das Nações), ao impor-se nos quatro jogos disputados em 2026, o que lhe permitiu subir uma posição na hierarquia da FIFA, relativamente à atualização de 11 de dezembro de 2025.A seleção portuguesa efetuou um percurso 100% vitorioso no torneio de qualificação, tendo-se imposto à Finlândia (2-0), Letónia (3-0) e Eslováquia (4-0 e 2-1), que teve reflexo na primeira atualização do ranking, no qual beneficiou da queda de três lugares da Áustria.Portugal tem como melhor classificação de sempre na hierarquia do futebol mundial feminino o 19.º lugar alcançado em 25 de agosto de 2023, após o Campeonato do Mundo do mesmo ano, disputado na Austrália e na Nova Zelândia.A Espanha continua no topo da classificação, à frente dos Estados Unidos e de Inglaterra, que desalojou a Alemanha do terceiro posto, enquanto o Japão protagonizou a maior subida no top 10, ao ascender três posições, para a quinta, em contraponto com a Suécia, que caiu três lugares, para o oitavo.A próxima atualização do ranking da FIFA está prevista para 16 de junho..Portugal confirma play-off para Mundial feminino e reforça candidatura à Liga das Nações A