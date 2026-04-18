Portugal confirma play-off para Mundial feminino e reforça candidatura à Liga das Nações A

A seleção portuguesa de futebol confirmou este sábado (18) o acesso ao play-off de apuramento para o Mundial feminino, ao vencer 2-1 na Eslováquia em jogo da Liga das Nações, ficando assim também mais perto de vencer o Grupo B3 e ascender ao Grupo A da competição.O jogo teve uma entrada em falso das lusas, que sofreram o golo logo aos oito minutos, por Klaudia Fabová, mas a equipa das 'quinas' virou o resultado ainda na primeira parte, com Carolina Santiago, aos 36, e Kika Nazareth, aos 41, a assinarem a reviravolta.. Com este triunfo, Portugal lidera o Grupo B3, que qualifica os três primeiros para os play-offs do mundial e promove o vencedor ao Grupo A da Liga das Nações. A seleção nacional feminina tem 12 pontos, contra seis da Finlândia, que ainda hoje joga na Letónia, três da Eslováquia e nenhum das letãs.