Portugal quer manter trajetória perfeita na Eslováquia rumo ao Mundial de futebol feminino de 2027

Francisco Neto acredita que a Eslováquia poderá apresentar-se mais ambiciosa diante do seu público no encontro deste sábado frente a Portugal, referente à quarta jornada da fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2027. O selecionador nacional antevê uma equipa adversária menos fechada defensivamente e mais determinada a discutir o resultado.“Em sua casa, tentará ter um bocadinho mais de protagonismo e, possivelmente, não irá fechar tanto as suas linhas. Ambicionam o segundo lugar, pelo que precisarão de pontuar connosco”, afirmou o técnico, sublinhando ainda que a seleção eslovaca “tem criado problemas aos seus adversários” e que, com o apoio do público, fará tudo para conquistar pontos frente a Portugal.O encontro está marcado para as 15h00 (hora de Lisboa), na Tatran Arena, em Prešov, e poderá revelar-se importante nas contas do apuramento. Relativamente ao onze inicial, Francisco Neto admitiu que poderão existir alterações face ao último jogo.“Iremos ver. É normal que haja ajustes, pelos dois motivos que normalmente fazemos: o lado estratégico e a gestão física. Todos os jogos têm a sua história. É tão importante quem inicia o jogo como quem o termina”, explicou.O selecionador destacou ainda a importância da presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol junto da equipa, considerando-a um sinal de proximidade institucional.“É muito importante. É uma mensagem muito clara de apoio ao grupo e, para nós, é um privilégio tê-lo aqui. Traz motivação extra e reforça a união entre a equipa e toda a estrutura da Federação”, referiu..Também na antevisão da partida, a capitã Tatiana Pinto alertou para a qualidade da seleção eslovaca e para a necessidade de Portugal manter níveis elevados de concentração ao longo de todo o encontro.“É uma Eslováquia que tem bastante critério, por isso, se não estivermos ao nosso melhor nível, podemos dar-lhes espaço para o jogo. O nosso objetivo é dominar do início ao fim e não lhes dar qualquer bocadinho esperança”, afirmou.A internacional portuguesa reforçou ainda a ambição da equipa em manter um percurso irrepreensível nesta fase de qualificação. “Para nós, o grande objetivo desta qualificação é vencer todos os jogos. Se pudermos não sofrer golos, melhor ainda. Estamos numa fase muito positiva e tenho a certeza de que vamos dar continuidade”,sublinhou.Sobre a adaptação ao estágio na Eslováquia, a capitã destacou o bom ambiente vivido no grupo. “A adaptação tem sido muito fácil. A equipa está motivada e, quando se ganha, é muito mais fácil e o dia-a-dia fica mais leve. Estamos superpositivas e focadas no jogo”, acrescentou.Na véspera da partida, a Seleção Nacional Feminina realizou um treino de adaptação ao relvado da Tatran Arena, numa sessão dedicada aos últimos ajustes. Francisco Neto tem as 25 jogadoras convocadas disponíveis, sem limitações físicas ou disciplinares..Portugal procura manter liderança na Letónia rumo ao Mundial de futebol feminino de 2027.Portugal domina e goleia Eslováquia por 4-0 na qualificação para o Mundial de futebol feminino de 2027