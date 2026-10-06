Portugal perde com Itália e deixa liderança do grupo no Mundial feminino de hóquei em patins

A seleção nacional feminina de hóquei em patins perdeu esta terça-feira com a Itália, por 4-1, na terceira jornada do Campeonato do Mundo, que decorre em Assunção, no Paraguai, integrado nos World Skate Games. No duelo entre as duas equipas que chegavam invictas à partida, a formação italiana foi mais eficaz e passou a liderar isolada o Grupo B.

Portugal sofreu a primeira derrota na competição e caiu para o segundo lugar do grupo, com seis pontos, enquanto a Itália soma agora nove, depois de ter vencido os três encontros disputados. As duas seleções tinham entrado na jornada com vitórias sobre Índia e Colômbia e apresentavam-se como as principais candidatas ao primeiro lugar.

A equipa orientada por Ricardo Barreiros tinha iniciado o Mundial de forma expressiva, com uma goleada por 28-0 frente à Índia, e confirmou depois a superioridade diante da Colômbia, vencendo por 5-0. Frente à Itália, porém, encontrou uma adversária mais organizada e capaz de transformar em golos os momentos de maior ascendente no encontro.

A derrota não compromete as ambições portuguesas na prova, mas obriga a seleção a reagir nas duas jornadas que faltam da primeira fase. Portugal volta a entrar em rinque na quarta-feira, diante do Brasil, num jogo importante para consolidar a presença na fase decisiva. A equipa nacional encerra depois a fase de grupos frente ao México.

O Mundial feminino reúne 11 seleções, divididas em dois grupos, e decorre até sábado na capital paraguaia. Portugal procura conquistar pela primeira vez o título mundial feminino de hóquei em patins, depois de ter sido finalista na última edição, disputada em 2024, em Novara, Itália.