Portugal e Itália discutem primeiro lugar do Grupo B no Campeonato do Mundo feminino de hóquei em patins

A seleção nacional feminina de hóquei em patins defronta esta terça-feira a Itália, às 17h15 de Portugal continental, num encontro decisivo para a liderança do Grupo B do Campeonato do Mundo, que decorre em Assunção, no Paraguai, integrado nos World Skate Games. As duas equipas venceram os dois jogos disputados e somam seis pontos, pelo que o duelo definirá quem fica isolado no primeiro lugar.

A formação orientada por Ricardo Barreiros entrou no Mundial com uma goleada por 28-0 diante da Índia. Portugal chegou ao intervalo a vencer por 21-0, num jogo em que Sofia Moncóvio e Raquel Santos marcaram três golos cada, Marlene Sousa assinou seis e Leonor Coelho fez quatro.

Na segunda jornada, a equipa portuguesa encontrou maior resistência da Colômbia, mas voltou a vencer com clareza, por 5-0. Catarina Costa marcou duas vezes, ambas de grande penalidade, enquanto Raquel Santos, Sofia Moncóvio e Beatriz Várzeas completaram o resultado. Ao fim de dois encontros, Portugal soma 33 golos marcados e ainda não sofreu qualquer golo.

A Itália surge agora como o primeiro grande teste da seleção portuguesa nesta fase inicial. A qualificação para os quartos de final está bem encaminhada — os quatro primeiros classificados seguem em frente —, mas o primeiro lugar permitirá a Portugal entrar na fase a eliminar numa posição mais favorável. Depois da Itália, a equipa das quinas ainda terá pela frente Brasil e México.

Portugal procura no Paraguai um título mundial que continua a faltar ao palmarés feminino. A seleção foi vice-campeã do Mundo em 2024, em Novara, perdendo a final com a Espanha por 2-0, e voltou a conquistar a medalha de prata no Europeu de 2025, em Paredes, novamente após uma derrota diante das espanholas na decisão.

A preparação para os World Skate Games incluiu um estágio prolongado no Luso, na Mealhada, e a participação no GoldenCat, torneio em que Portugal chegou à final, perdida com a Catalunha por 3-2. A equipa chega, por isso, ao encontro com a Itália depois de uma entrada segura na competição, mas consciente de que terá agora pela frente o adversário mais forte do grupo.