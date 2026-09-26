Portugal joga com a Noruega e números de Haaland assustam
Fredrik Varfjell
Desporto

Portugal joga com a Noruega e números de Haaland assustam

Avançado marcou 64 golos em 56 jogos pela seleção. Domingo enfrenta os portugueses pela primeira vez, em Oslo, na segunda jornada da Liga das Nações.
Isaura Almeida
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Enquanto Portugal ganhou ao País de Gales (1-0), na estreia de Jorge Jesus no banco nacional, a Noruega venceu a Dinamarca (3-2,) com dois golos de Erling Haaland. O avançado do Manchester City bisou e chegou aos 64 golos em 56 jogos pela seleção, o que significa que bisou em 34% dos jogos e que tem uma média superior a 1,1 golos por partida desde que se estreou em 2019 - sendo que marcou 30 golos nos últimos 20 jogos.

"Não é possível explicar, nem aprender. Ele nasceu com isso. É instinto", afirmou Stale Solbakken, técnico da Noruega, no final do jogo com os dinamarqueses, na primeira jornada da qualificação da Liga das Nações, prova em que é o melhor marcador de sempre, com 21 golos na competição, mais seis do que Cristiano Ronaldo e Aleksandar Mitrovic.

Haaland vive o melhor momento de sempre no que a golos diz respeito. Antes de se apresentar aos serviços dos vikings, repetiu um feito que só Harry Kane tinha conseguido na história moderna do campeonato inglês: marcar a todos os adversários que enfrentou. Desde que chegou ao clube, na temporada 22/23, o avançado tinha marcado a 24 equipas das 25 equipas com quem tinha jogado, faltando-lhe acrescentar o Sunderland ao número de vítimas. O que conseguiu no passado domingo, ao ajudar os citizens a golear (5-0).

Com os dois golos marcados ao Sunderland chegou aos 117 golos em 137 partidas da Premier League, sendo atualmente o 24.º jogador que mais golos marcou desde a temporada 92/93, quando começou a era Premier League.

Com um início de época absolutamente fantástico, Erling Haaland já marcou 16 golos (14 no clube e dois na seleção). Este domingo enfrentará Portugal pela primeira vez e poderá ter pela frente o colega e capitão do Manchester City, Rúben Dias. Na baliza, volta a ter pela frente Diogo Costa, a quem o gigante norueguês fez dois golos no jogo da Liga dos Campeões que opôs o Manchester City ao FC Porto.

isaura.almeida@dn.pt

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