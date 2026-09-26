Portugal joga com a Noruega e números de Haaland assustam

Enquanto Portugal ganhou ao País de Gales (1-0), na estreia de Jorge Jesus no banco nacional, a Noruega venceu a Dinamarca (3-2,) com dois golos de Erling Haaland. O avançado do Manchester City bisou e chegou aos 64 golos em 56 jogos pela seleção, o que significa que bisou em 34% dos jogos e que tem uma média superior a 1,1 golos por partida desde que se estreou em 2019 - sendo que marcou 30 golos nos últimos 20 jogos.

"Não é possível explicar, nem aprender. Ele nasceu com isso. É instinto", afirmou Stale Solbakken, técnico da Noruega, no final do jogo com os dinamarqueses, na primeira jornada da qualificação da Liga das Nações, prova em que é o melhor marcador de sempre, com 21 golos na competição, mais seis do que Cristiano Ronaldo e Aleksandar Mitrovic.

Haaland vive o melhor momento de sempre no que a golos diz respeito. Antes de se apresentar aos serviços dos vikings, repetiu um feito que só Harry Kane tinha conseguido na história moderna do campeonato inglês: marcar a todos os adversários que enfrentou. Desde que chegou ao clube, na temporada 22/23, o avançado tinha marcado a 24 equipas das 25 equipas com quem tinha jogado, faltando-lhe acrescentar o Sunderland ao número de vítimas. O que conseguiu no passado domingo, ao ajudar os citizens a golear (5-0).

Com os dois golos marcados ao Sunderland chegou aos 117 golos em 137 partidas da Premier League, sendo atualmente o 24.º jogador que mais golos marcou desde a temporada 92/93, quando começou a era Premier League.

Com um início de época absolutamente fantástico, Erling Haaland já marcou 16 golos (14 no clube e dois na seleção). Este domingo enfrentará Portugal pela primeira vez e poderá ter pela frente o colega e capitão do Manchester City, Rúben Dias. Na baliza, volta a ter pela frente Diogo Costa, a quem o gigante norueguês fez dois golos no jogo da Liga dos Campeões que opôs o Manchester City ao FC Porto.

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