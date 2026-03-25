Haaland pagou 115 mil euros por manuscrito raro sobre os vikings e ofereceu-o à biblioteca da sua terra

O futebolista norueguês Erling Haaland e o seu pai, também ex-jogador, Alf-Inge Haaland tiveram recentemente um gesto que sensibilizou a comunidade onde a estrela do Manchester City cresceu, em Bryne, no oeste da Noruega.Foi em dezembro que Haaland, de 25 anos, pagou qualquer coisa como 1,3 milhões de coroas norueguesas (150 mil euros) por um manuscrito raro sobre os feitos dos vikings naquela região e doou-o à biblioteca de Bryne para que todos possam ter acesso a ele. Trata-se da edição impressa em 1594 de uma obra de Snorri Sturluson, historiador do século XIII, que conta histórias medievais de reis, rainhas, agricultores e guerreiros vikings.A história foi agora revelada pela imprensa da Noruega, com Erling Haaland a explicar a razão do seu gesto: "Quero que este livro esteja sempre aberto para que as pessoas possam ler sobre aqueles que vieram de onde eu venho, de Bryne e Jaeren." "Tive a sorte de realizar o meu sonho através do futebol, mas sei que nem todos têm essa oportunidade", acrescentou o melhor marcador da história da seleção norueguesa (55 golos), lembrando que "os livros dão a muitas pessoas a oportunidade de sonhar alto, perceber novas possibilidades e encontrar o seu próprio caminho".Refira-se que Erling Haaland nasceu na cidade inglesa de Leeds, quando o pai jogava no clube daquela cidade, mas cresceu em Bryne, terra natal do pai.