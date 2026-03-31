Portugal fica a conhecer esta terça-feira o último adversário no Mundial 2026

Portugal fica a conhecer esta terça-feira, 31 de março, o último adversário que faltava definir no Grupo K da fase final do Mundial de 2026, com a realização da final do play-off intercontinental que apura a seleção que ocupará a última vaga ainda em aberto no agrupamento da equipa das quinas. A Seleção Nacional já tinha ficado a saber, após o sorteio realizado em dezembro de 2025, que irá defrontar a Colômbia e o Uzbequistão na fase de grupos, aguardando apenas a definição do vencedor do caminho intercontinental, disputado entre Jamaica e República Democrática do Congo, que determinará o primeiro adversário português na competição.A equipa orientada por Roberto Martínez parte para esta fase final com expectativas elevadas e com o objetivo assumido de ultrapassar a fase de grupos e discutir os lugares mais avançados do torneio. A Colômbia surge como o adversário teoricamente mais exigente do grupo, atendendo à sua experiência em competições internacionais, enquanto o Uzbequistão participa pela primeira vez num Campeonato do Mundo, representando uma das estreias históricas desta edição alargada da prova. O último elemento do grupo ficará então definido após o encontro decisivo desta fase de qualificação intercontinental, fechando definitivamente o quadro competitivo de Portugal na primeira fase..O calendário da Seleção Nacional na fase de grupos já está estabelecido: Portugal estreia-se a 17 de junho de 2026 frente ao vencedor do play-off intercontinental, defronta o Uzbequistão a 23 de junho e encerra a participação nesta fase frente à Colômbia a 27 de junho. Estes encontros inserem-se na primeira etapa de uma competição que, pela primeira vez, contará com 48 seleções e um novo formato competitivo, permitindo a qualificação direta dos dois primeiros classificados de cada grupo e ainda de alguns dos melhores terceiros para a fase a eliminar..João Félix pressiona Roberto Martínez: "No Al-Nassr estou a jogar na minha posição".Martínez dá baliza a José Sá contra os Estados Unidos e esconde o restante onze