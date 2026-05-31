Portugal fecha Ibero-Americanos com seis medalhas e prata de Leandro Ramos no último dia

Portugal terminou este domingo a participação nos Campeonatos Ibero-Americanos de Atletismo, em Lima, no Peru, com a conquista da medalha de prata por Leandro Ramos no lançamento do dardo. O atleta português alcançou a marca de 76,96 metros, resultado que lhe permitiu terminar na segunda posição e elevar para seis o total de medalhas portuguesas na competição.A participação nacional ficou marcada pelos títulos conquistados por Omar Elkhatib, nos 400 metros, e por Jéssica Barreira, no heptatlo. Elkhatib venceu a final com o tempo de 45,47 segundos, enquanto Barreira somou 6.126 pontos, estabelecendo um novo recorde pessoal.Portugal arrecadou ainda uma segunda medalha de prata através de Emanuel Sousa, no lançamento do disco, com uma marca de 63,60 metros. Os bronzes chegaram por intermédio de Laura Taborda, nos 3.000 metros obstáculos, com o tempo de 9.43,82 minutos, e de Tiago Costa Pereira, no triplo salto, ao alcançar 15,81 metros.Com uma comitiva de 18 atletas, Portugal apresentou-se em Lima sem várias das figuras mais experientes do atletismo nacional, numa aposta em nomes em afirmação competitiva. Ainda assim, a delegação portuguesa encerrou os campeonatos com um balanço de duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze, além de vários recordes pessoais e presenças em finais..Atletismo: Sporting conquista título europeu masculino em Castellón.Portugal com 15 atletas nos Mundiais de Estafetas em atletismo com ambição de reforçar peso internacional