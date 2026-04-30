Portugal com 15 atletas nos Mundiais de Estafetas em atletismo com ambição de reforçar peso internacional

Portugal apresenta-se com uma comitiva de 15 atletas nos Campeonatos do Mundo de Estafetas 2026, que decorrem nos dias 2 e 3 de maio, em Gaborone, no Botsuana. A competição realiza-se no Estádio Nacional da capital do país e corresponde à oitava edição do evento, a primeira organizada em solo africano. A seleção nacional participa em três disciplinas: 4×100 metros femininos, 4×100 metros mistos e 4×400 metros masculinos, procurando garantir bons resultados e posições de qualificação para os Campeonatos do Mundo de Atletismo de 2027.A estafeta masculina de 4×400 metro surge como principal referência competitiva da delegação portuguesa. Em setembro de 2025, nos Campeonatos do Mundo de Tóquio, o quarteto formado por Ericsson Tavares, João Coelho, Omar Elkhatib e Pedro Afonso estabeleceu um novo recorde nacional ao ar livre com 2.59,70 minutos, entrando na história da especialidade em Portugal. Ainda na mesma época, a equipa alcançou o sétimo lugar na final dos Mundiais de Estafetas de Guangzhou, com 3.04,52 minutos, o melhor resultado português de sempre nesta competição. Para Gaborone, juntam-se ao grupo André Franco, também finalista em Guangzhou, e Ricardo dos Santos, reforçando as opções para as diferentes rondas da prova.Nos 4×100 metros femininos, Portugal apresenta-se com ambição depois de, em junho de 2025, ter estabelecido o recorde nacional em 43,44 segundos, em Madrid, através de Lorène Bazolo, Beatriz Castelhano, Beatriz Andrade e Arialis Martínez. Na última edição dos Mundiais de Estafetas, disputada em Guangzhou, a equipa terminou na 13.ª posição, com 44,18 segundos. Para esta participação, o setor feminino conta igualmente com Íris Silva e Tatjana Pinto, aumentando as soluções disponíveis para a formação portuguesa.A estafeta mista de 4×100 metro representa outra aposta relevante da seleção nacional. Portugal será representado por Carlos Nascimento, David Landim e Delvis Santos no setor masculino, e por Arialis Martínez, Lorène Bazolo e Tatjana Pinto no setor feminino. Esta disciplina integra o programa recente da competição e constitui uma oportunidade adicional para a equipa nacional procurar presença nas fases decisivas.Portugal cumpre em Gaborone a sua quinta participação nos Campeonatos do Mundo de Estafetas. A única medalha conquistada até ao momento continua a ser o bronze obtido pela estafeta masculina de 4×200 metros em Silésia, em 2021, por Frederico Curvelo, Delvis Santos, Diogo Antunes e André Prazeres, resultado que permanece como a melhor prestação portuguesa na história da competição..A maior comitiva de sempre em Mundiais de Atletismo ambiciona mais do que medalhas