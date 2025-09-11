Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Vieira, marchador.
João Vieira, marchador.FPA
Desporto

A maior comitiva de sempre em Mundiais de Atletismo ambiciona mais do que medalhas

Portugal leva 32 atletas a Tóquio, incluindo três nos 1500 metros, algo inédito e destacado pelo presidente da federação, Domingos Castro, que não se compromete com pódios.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Mundiais de atletismo
edção impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt