Atletismo: Sporting conquista título europeu masculino em Castellón

O Sporting sagrou-se campeão europeu masculino da Taça dos Clubes Campeões Europeus, disputada em Castellón, Espanha, e terminou a competição feminina no segundo lugar. A prova regressou ao calendário internacional após uma ausência de sete anos e ficou marcada pelo forte desempenho coletivo das equipas leoninas, que confirmaram o estatuto competitivo do clube além-fronteiras.Na competição masculina, o Sporting somou 194 pontos e superou o Playas de Castellón, segundo classificado com 189,5 pontos, e o Enka Sports Club, terceiro com 188,5. Foi o segundo título europeu masculino da história leonina, depois da vitória alcançada em 2000.A equipa masculina destacou-se em várias provas. Gerson Baldé venceu o salto em comprimento, Emmanuel Eseme ganhou os 100 metros e os 200 metros, Tsanko Arnaudov triunfou no lançamento do peso, Omar Elkhatib venceu os 400 metros, Mykhaylo Kokhan foi primeiro no lançamento do martelo, David Garcia ganhou os 800 metros, Leandro Monteiro venceu os 3000 metros obstáculos e José Carlos Pinto triunfou nos 3000 metros. A estafeta de 4x400 metros, formada por Delvis Santos, João Coelho, Diogo Barrigana e Omar Elkhatib, fechou a competição com uma vitória em 3.06,35 minutos, resultado decisivo para confirmar o título. No setor feminino, o Sporting foi vice-campeão europeu com 217 pontos, ficando atrás do Diputación Valencia CA, que somou 222. O Playas de Castellón terminou em terceiro lugar, com 193 pontos.As leoas também somaram vitórias importantes. Liliana Cá venceu o lançamento do disco, Tatjana Pinto ganhou os 100 metros, Sofia Lavreshina venceu os 400 metros, Tirhas Gebrehiwet triunfou nos 3000 e nos 5000 metros, Jéssica Inchude foi primeira no lançamento do peso, Katrine Koch Jacobsen venceu o lançamento do martelo e Patrícia Silva ganhou os 1500 metros. A estafeta feminina de 4x400 metros, composta por Carina Vanessa Pereira, Juliana Guerreiro, Clara Martinha e Sofia Lavreshina, também venceu, com o tempo de 3.33,16 minutos.