Auriol Dongomo
Auriol DongomoFoto: FPA
Mundiais de atletismo. Auriol Dongmo e Jessica Inchude ficam em oitavo e nono lugares do lançamento do peso

As atletas do Sporting não conseguiram chegar aos 19 metros e ficaram fora da luta pelas medalhas.
As portuguesas Auriol Dongmo e Jessica Inchude ficaram no oitavo e nono lugares, respetivamente, no lançamento do peso dos Mundiais de atletismo de pista curta que decorrem em Torun, na Polónia.

As duas atletas do Sporting ficaram bastante longe do pódio de uma prova que foi ganha pela norte-americana Chase Jackson com a marca de 20.14 metros, com a canadiana Sarah Mitton (19.78) e Axelina Johansson (19.75) a ficarem com as medalhas de prata e de bronze, respetivamente.

Dongmo fez a marca de 18.82 metros, enquanto Inchude não foi além dos 18.77.

Auriol Dongomo
Auriol Dongomo
Auriol Dongmo
