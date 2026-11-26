Portugal vai defrontar Croácia, Grécia e Chéquia na fase de grupos do Campeonato da Europa de sub-21 de 2027. O sorteio, realizado esta quinta-feira em Belgrado, colocou a seleção portuguesa no Grupo C.

A equipa orientada por Luís Freire entrou no sorteio como cabeça de série, depois de ter terminado a qualificação no primeiro lugar do Grupo B, com 25 pontos: oito vitórias, um empate e uma derrota. Portugal marcou 35 golos e sofreu dois nos dez jogos de apuramento.

A Croácia foi vencedora do Grupo H de qualificação, com seis vitórias, um empate e uma derrota. A seleção croata vai disputar a quarta fase final em cinco edições e tem como melhor resultado os quartos de final, alcançados em 2021. Portugal e Croácia defrontaram-se duas vezes na qualificação para o Europeu de 2025: a equipa portuguesa venceu por 5-1, em março de 2024, e por 2-0, em setembro do mesmo ano.

A Grécia chega à fase final depois de uma qualificação marcada por uma campanha forte e por um desempate dramático. Terminou o grupo com nove vitórias e uma derrota, mas falhou o apuramento direto por um golo e eliminou a Islândia no play-off, nas grandes penalidades. A seleção grega, duas vezes vice-campeã europeia, regressa à fase final pela primeira vez desde 2002. Portugal e Grécia também se encontraram na qualificação: em outubro de 2023, os portugueses venceram por 2-0; no mês seguinte, perderam por 2-1 em território grego.

A Chéquia qualificou-se para o torneio pela quarta vez consecutiva, depois de ultrapassar a Turquia no play-off. A seleção checa venceu o Europeu de sub-21 em 2002. Portugal e Chéquia estiveram no mesmo grupo de qualificação para esta edição: empataram 0-0 em novembro de 2025 e, no último encontro, em outubro deste ano, a equipa portuguesa venceu por 2-0.

A fase final será disputada na Albânia e na Sérvia, entre 16 de junho e 3 de julho de 2027. As 16 seleções participantes foram distribuídas por quatro grupos de quatro equipas. Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para os quartos de final.