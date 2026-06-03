Portugal sub-21 atropela Irlanda do Norte com goleada e exibição de luxo

A seleção nacional de sub-21 confirmou esta quarta-feira o favoritismo e venceu de forma categórica a Irlanda do Norte por 4-0, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, num encontro marcado pela superioridade absoluta da formação orientada por Luís Freire. Portugal controlou o jogo do primeiro ao último minuto, exibindo intensidade, qualidade ofensiva e total segurança defensiva perante um adversário incapaz de responder.A primeira parte foi inteiramente dominada pela Equipa das Quinas, que empurrou os norte-irlandeses para junto da própria área e praticamente anulou qualquer capacidade de reação do adversário. Ao intervalo, os números demonstravam de forma clara o domínio português: 70% de posse de bola, 13 remates e sete ocasiões de golo, enquanto a Irlanda do Norte não conseguiu fazer qualquer remate enquadrado ou criar perigo real.O marcador foi inaugurado aos 14 minutos, depois de Daniel Banjaqui sofrer uma falta dentro da área. Chamado à conversão da grande penalidade, Gustavo Sá mostrou frieza e colocou Portugal em vantagem com um remate forte e colocado, sem hipóteses para o guarda-redes Munn.Mesmo depois do golo, a seleção portuguesa manteve a pressão ofensiva. Gabriel Brás esteve perto de marcar na sequência de um canto, Mateus Fernandes ameaçou à entrada da área e Afonso Moreira obrigou o guardião adversário a uma intervenção apertada. A insistência portuguesa voltou a dar frutos aos 35 minutos. Com um passe de enorme qualidade, Gonçalo Moreira isolou Geovany Quenda, que não desperdiçou no frente a frente e ampliou a vantagem para 2-0..O resultado ao intervalo acabava por saber a pouco perante a superioridade portuguesa e o volume ofensivo produzido pelos comandados de Luís Freire.Na segunda metade, o selecionador nacional promoveu várias alterações, cumprindo a promessa de distribuir minutos pelo grupo. Embora o ritmo tenha diminuído após o descanso, Portugal continuou confortável e sempre por cima do encontro. A Irlanda do Norte apenas conseguiu criar verdadeiro perigo já perto do final, quando João Carvalho evitou o golo adversário com uma excelente intervenção, após um desvio perigoso na área portuguesa.Aos 72 minutos, surgiu um dos momentos da noite. Geovany Quenda voltou a desequilibrar, arrancou da esquerda para o centro e rematou rasteiro ao primeiro poste para assinar o bis e colocar Portugal a vencer por 3-0.O resultado final ficou fechado já nos descontos. Na sequência de um cruzamento de João Costa, Lynch desviou a bola para a própria baliza e confirmou a goleada portuguesa por 4-0, num encontro em que a diferença entre as duas equipas foi evidente do início ao fim.Portugal confirmou em campo a superioridade esperada, assinando uma exibição sólida, dominadora e recheada de boas indicações para os próximos compromissos da seleção sub-21..Selecionador de sub-21 não perde nem sofre golos há mais de um ano. O último a marcar foi... Gyökeres.Um ataque poderoso e a defesa imbatível: desde 2001 que não se via uma seleção de sub-21 tão forte