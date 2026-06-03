Selecionador de sub-21 não perde nem sofre golos há mais de um ano. O último a marcar foi... Gyökeres

Há mais de um ano que Luís Freire não sabe o que é perder um jogo ou sofrer um golo. O registo invulgar foi construído desde que assumiu o comando da seleção nacional sub-21, que esta quarta-feira, às 19h30, recebe a Irlanda do Norte, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, num encontro de preparação.A última derrota de uma equipa orientada por Luís Freire aconteceu a 17 de maio de 2025, na última jornada da I Liga 2024/25, quando o Vitória de Guimarães perdeu por 2-0 em Alvalade diante do Sporting. O resultado permitiu aos leões sagrarem-se campeões nacionais e teve uma particularidade que ganha agora outra dimensão: o último golo sofrido por Luís Freire foi marcado por Viktor Gyökeres, então referência ofensiva do Sporting e atualmente jogador do Arsenal. Luís Freire deixou o Vitória no final dessa época e, a 16 de julho de 2025, foi anunciado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) como sucessor de Rui Jorge nos sub-21. Desde então, Portugal realizou sete encontros na qualificação para o Europeu de 2027, somando seis vitórias e um empate, com 28 golos marcados e nenhum sofrido.A seleção portuguesa lidera o Grupo B e apresenta, nesta fase de apuramento, o melhor ataque, a melhor defesa e o melhor saldo de golos da competição: 28 positivos, acima dos 24 registados por Espanha e Finlândia. Portugal é também a única seleção que ainda não sofreu qualquer golo na caminhada para o Europeu, num percurso que ficou reforçado em março com os triunfos sobre o Azerbaijão, por 4-0, e sobre a Escócia, por 3-0.A solidez defensiva permitiu ainda à equipa de Luís Freire cumprir sete jogos consecutivos sem sofrer golos, igualando a melhor série da história dos sub-21 portugueses, que remontava à qualificação para o Euro 2017. O treinador já se tinha tornado o primeiro selecionador do escalão a não consentir qualquer golo nos cinco primeiros encontros no cargo, antes de prolongar o registo por mais dois jogos. A própria estreia havia estabelecido uma nova marca: os 5-0 ao Azerbaijão, em setembro de 2025, representaram o melhor resultado de sempre de um treinador no primeiro jogo à frente dos sub-21.O encontro desta quarta-feira com a Irlanda do Norte surge fora da competição oficial, mas permitirá a Luís Freire continuar a observar jogadores num ciclo que já ficou marcado pela renovação. Desde que chegou aos sub-21, o selecionador lançou 24 estreantes, num trabalho de alargamento de opções orientado para a qualificação para o Euro 2027 e para o objetivo assumido pela FPF de lutar pela conquista inédita do título europeu da categoria.Aos 40 anos, Luís Freire acrescenta esta campanha ao percurso construído no futebol de clubes, onde soma sete subidas de divisão, alcançadas ao serviço do Ericeirense, Pêro Pinheiro, Mafra, Nacional e Rio Ave. No Estoril, frente à Irlanda do Norte, a seleção sub-21 fecha a temporada com uma estatística pouco habitual em qualquer nível: o último jogador a conseguir marcar a uma equipa orientada por Luís Freire foi Gyökeres, há mais de 12 meses, ainda antes de trocar o Sporting pelo Arsenal.