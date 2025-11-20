Um ataque poderoso e a defesa imbatível: desde 2001 que não se via uma seleção de sub-21 tão forte

Concluído o quinto jogo da fase de qualificação para o Euro 2027, empate sem golos na República Checa, a seleção nacional sub-21 é a equipa com ataque mais produtivo, 21 golos marcados, enquanto mantém a melhor defesa da competição, sem sofrer qualquer golo – estatística partilhada apenas com Inglaterra e Noruega. O saldo da equipa é igualmente o melhor da fase de apuramento, com 21 golos positivos, seguido pela Polónia com 17.Luís Freire, que já tinha sido o melhor selecionador estreante com uma goleada histórica de 5-0 ao Azerbaijão, continua a bater recordes. É a primeira vez desde 2001 que os primeiros cinco jogos da fase de qualificação para o Europeu terminam sem golos sofridos e desde 2021 que a seleção sub-21 não registava cinco jogos consecutivos sem conceder qualquer remate certeiro por parte do adversário.Na última segunda-feira, 17 de novembro, completaram-se seis meses desde a última derrota de Luís Freire como treinador principal, quando o Vitória de Guimarães perdeu por 2-0 frente ao Sporting, resultado que consagrou o clube de Alvalade como bicampeão nacional.Até ao momento, Luís Freire ainda não sofreu qualquer golo desde que assumiu o cargo de selecionador nacional de sub-21, com o último golo que recebeu datando de 17 de maio, marcado por Viktor Gyökeres. Com estes números, a seleção de sub-21 confirma a sua ambição para garantir, para já, o apuramento para a fase final do Euro 2027..Portugal vence Bulgária e comanda grupo de apuramento para o Europeu de sub-21.Portugal vence Escócia por 2-0 no apuramento para o Euro2027 de sub-21