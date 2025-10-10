Portugal vence Bulgária e comanda grupo de apuramento para o Europeu de sub-21

A seleção portuguesa conservou esta sexta-feira, 10 de outubro, a liderança do Grupo B de apuramento para o europeu de futebol de sub-21, ao vencer 3-0 na receção à Bulgária, em jogo disputado em Portimão.O triunfo luso foi construído apenas na segunda parte, com Rodrigo Mora a inaugurar o marcador, aos 58 minutos, Tiago Parente a elevar a contagem, aos 66, e Gustavo Varela a concluir, aos 79.Portugal lidera o grupo com os mesmos nove pontos da República Checa, que esta sexta-feira goleou o Azerbaijão 5-0, mas detém melhor diferença de golos, enquanto a Bulgária ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos, já a cinco dos dois comandantes.Na próxima jornada, agenda para a próxima terça-feira, Portugal desloca-se a Gibraltar para defrontar a seleção local.