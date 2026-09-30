Portugal goleia Gibraltar nos Açores e assegura 11.ª fase final do Europeu de sub-21

Portugal assegurou esta quarta-feira, 30 de setembro, a 11.ª presença, a quarta consecutiva, na fase final do Campeonato da Europa de futebol de sub-21, ao golear Gibraltar, por 4-0, e ao assegurar o primeiro lugar no Grupo B.

Rodrigo Mora, num pontapé de bicicleta aos 21 minutos, Rodrigo Rêgo, aos 44, Gonçalo Oliveira, aos 88, e Peacock, na própria baliza, aos 90+1, marcaram os golos da equipa das quinas, no triunfo frente aos gibraltinos, em Ponta Delgada, nos Açores, após a nona e penúltima jornada da qualificação.