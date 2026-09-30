Portugal goleia Gibraltar nos Açores e assegura 11.ª fase final do Europeu de sub-21
Portugal assegurou esta quarta-feira, 30 de setembro, a 11.ª presença, a quarta consecutiva, na fase final do Campeonato da Europa de futebol de sub-21, ao golear Gibraltar, por 4-0, e ao assegurar o primeiro lugar no Grupo B.
Rodrigo Mora, num pontapé de bicicleta aos 21 minutos, Rodrigo Rêgo, aos 44, Gonçalo Oliveira, aos 88, e Peacock, na própria baliza, aos 90+1, marcaram os golos da equipa das quinas, no triunfo frente aos gibraltinos, em Ponta Delgada, nos Açores, após a nona e penúltima jornada da qualificação.
Sob o comando de Luís Freire, após 15 anos com Rui Jorge, a seleção lusa de sub-21 garantiu uma das 16 vagas na 26.ª edição do Europeu, que vai ser disputado entre 17 de junho e 04 de julho de 2027, na Albânia e na Sérvia, ao somar 22 pontos, já inalcançáveis para a República Checa, que conta 18 e defronta a equipa das ‘quinas’ na terça-feira, em Leiria.