Portugal empata a zero com o México na reabertura do Estádio Azteca

Portugal empatou no sábado, 28 de março, 0-0 frente ao México, em jogo de preparação para o Mundial2026 de futebol, disputado na Cidade do México, numa partida marcada pela reabertura do mítico Estádio Azteca.Com muitas alterações no ‘onze’ habitual e Cristiano Ronaldo ausente, a seleção portuguesa não foi além de um nulo, mas manteve a invencibilidade frente aos mexicanos, passando a somar três empates e três triunfos nos seis jogos disputados.O jogo ficou ainda marcado pela morte de um adepto antes do apito inicial, após cair da zona dos camarotes do estádio. O homem estaria em “estado de embriaguez” na zona dos camarotes e terá tentado descer um dos níveis do estádio. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou a morte do adepto e associou-se “neste momento de consternação” à Federação Mexicana de Futebol (FMF), através de uma nota de pesar publicada na página oficial do organismo na Internet.A formação lusa, orientada pelo espanhol Roberto Martínez, vai agora jogar frente aos Estados Unidos, em Atlanta, em novo jogo particular, agendado para terça-feira.No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica..Azteca, o templo onde Pelé e Maradona foram coroados vai ser reinaugurado com a seleção nacional