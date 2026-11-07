Portugal e Argentina jogam pelo bronze na Finalíssima de futsal

Portugal falhou a final da Finalíssima de futsal ao perder com a Espanha por 8-7 no desempate por grandes penalidades. As duas seleções empataram 2-2 no tempo regulamentar, na Arena Niterói, na cidade de Niterói, no estado brasileiro do Rio de Janeiro. Portugal vai agora defrontar a Argentina no jogo de atribuição do terceiro lugar.

A equipa portuguesa esteve perto de garantir a presença na final. Depois de uma primeira parte sem golos, marcada pela expulsão de Rúben Góis, a Espanha adiantou-se logo no início da segunda metade, por José Raya. Portugal respondeu aos 27 minutos, com Rúben Teixeira a aproveitar um canto de Pany Varela para restabelecer a igualdade.

A seleção nacional chegou à vantagem aos 33 minutos. Pany Varela conduziu a jogada pela esquerda e serviu Hugo Neves, que finalizou de forma cruzada. Quando Portugal parecia ter a final ao alcance, a Espanha recorreu ao guarda-redes avançado e empatou a 55 segundos do fim, por Sergio González.

Sem prolongamento nas meias-finais, a vaga na decisão foi decidida diretamente nas grandes penalidades. Jesús Herrero defendeu os remates de Pany Varela e Lúcio Rocha; André Correia também travou uma tentativa espanhola, mas Portugal acabou por perder por 8-7. A Espanha avançou para a final e afastou a equipa portuguesa, vencedora da primeira edição da prova, em 2022.