Portugal e Argentina jogam pelo bronze na Finalíssima de futsal
Portugal falhou a final da Finalíssima de futsal ao perder com a Espanha por 8-7 no desempate por grandes penalidades. As duas seleções empataram 2-2 no tempo regulamentar, na Arena Niterói, na cidade de Niterói, no estado brasileiro do Rio de Janeiro. Portugal vai agora defrontar a Argentina no jogo de atribuição do terceiro lugar.
A equipa portuguesa esteve perto de garantir a presença na final. Depois de uma primeira parte sem golos, marcada pela expulsão de Rúben Góis, a Espanha adiantou-se logo no início da segunda metade, por José Raya. Portugal respondeu aos 27 minutos, com Rúben Teixeira a aproveitar um canto de Pany Varela para restabelecer a igualdade.
A seleção nacional chegou à vantagem aos 33 minutos. Pany Varela conduziu a jogada pela esquerda e serviu Hugo Neves, que finalizou de forma cruzada. Quando Portugal parecia ter a final ao alcance, a Espanha recorreu ao guarda-redes avançado e empatou a 55 segundos do fim, por Sergio González.
Sem prolongamento nas meias-finais, a vaga na decisão foi decidida diretamente nas grandes penalidades. Jesús Herrero defendeu os remates de Pany Varela e Lúcio Rocha; André Correia também travou uma tentativa espanhola, mas Portugal acabou por perder por 8-7. A Espanha avançou para a final e afastou a equipa portuguesa, vencedora da primeira edição da prova, em 2022.
No final do encontro, Jorge Braz apontou a falta de atrevimento na primeira parte. "Mais uma vez, à boa maneira portuguesa, tivemos receio", afirmou o selecionador, que considerou que, depois do intervalo, Portugal conseguiu impor-se: "A segunda parte é toda nossa." Braz disse sentir "um orgulho brutal" pela resposta da equipa, mas reconheceu que a Espanha foi mais eficaz no desempate.
Na outra meia-final, Brasil e Argentina também precisaram dos penáltis. As seleções empataram 1-1 no tempo regulamentar: Pito marcou para os brasileiros aos 32 minutos e Lucas Tripodi empatou dois minutos depois. No desempate, o Brasil venceu por 5-4 e garantiu a presença na final, onde vai defrontar a Espanha.
A Finalíssima reúne quatro seleções: os finalistas do Europeu de futsal e os finalistas da Taça América. O torneio disputa-se em formato a eliminar, com duas meias-finais, uma partida para definir o terceiro lugar e a final. Se uma meia-final ou o jogo pelo terceiro lugar terminar empatado após os 40 minutos, a decisão segue diretamente para os penáltis. Na final, haverá prolongamento de dez minutos antes do desempate, caso a igualdade se mantenha.
Portugal e Argentina jogam pelo terceiro lugar no domingo, às 17h30, hora de Portugal continental. A final entre Espanha e Brasil está marcada para as 20h30, também na Arena Niterói.