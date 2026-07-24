Selecionador de futsal, Jorge Braz renovou contrato e promete: "Sermos melhores do que fomos até agora"

O selecionador de futsal Jorge Braz renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) até 2028, informou esta sexta-feira o organismo, mantendo o vínculo com o treinador por mais dois anos."Não é continuar, é reforçar e melhorar. Até 2028 temos muitos desafios pela frente, o apuramento para o Mundial e todas as outras competições que teremos, o Europeu Sub-19 e o Europeu Feminino. É continuar este processo, mas sempre a melhorar e a reforçar. Sermos melhores do que fomos até agora. Temos de estar nas decisões, sempre dissemos isso. Portugal no futsal tem estado nesse patamar, esse tem sido o nosso registo. Para continuarmos lá dá muito trabalho, mas gostamos dessas exigências e esse é o desafio para os próximos anos", realçou Jorge Braz."Estou convicto de que com Jorge Braz e a sua equipa técnica continuaremos a ganhar. Com a sua liderança, visão e inesgotável capacidade de trabalho, o futsal continuará a sua caminhada de afirmação no panorama nacional e internacional. Entendemos que esta renovação é uma decisão natural, por tudo o que tem feito e, sobretudo, por tudo aquilo que nos dá e vai continuar a dar. É um nome consensual no Desporto nacional, um exemplo de humanismo e profissionalismo", destacou Pedro Proença, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, acrescentando que Jorge Braz se manterá também como coordenador de todo o futsal nacional.O treinador, de 53 anos, que levou a seleção portuguesa à conquista de um Mundial (2021), dois Europeus (2018 e 2022) e uma Finalíssima Intercontinental (2022), disse querer continuar a melhorar a ligação que tem na liderança do futsal nacional..O plano e a revolução silenciosa que levou a seleção de futsal ao topo do Mundo.Portugal falha o tricampeonato europeu de futsal ao perder na final com a Espanha