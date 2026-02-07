Lúcio Rocha tenta rematar perante a muralha espanhola.
Portugal falha o tricampeonato europeu de futsal ao perder na final com a Espanha

A seleção nacional começou mal o jogo realizado em Ljubljana, ainda conseguiu chegar ao empate por duas vezes, mas acabou derrotada por 5-3. Espanhóis conquistam oitavo título da sua história.
Carlos Nogueira
A seleção nacional de futsal falhou este sábado, 7 de fevereiro, a conquista do tricampeonato europeu ao perder a final do Campeonato da Europa frente à Espanha, por 5-3, numa partida disputada Arena Stozice, em Ljubljana, capital da Eslovénia.

Dez anos depois, os espanhóis alcançaram o oitavo título europeu da sua história, interrompendo o domínio de Portugal, que venceu as duas últimas edições.

A partida começou muito mal para a equipa nacional que aos dois minutos já perdia por 0-2, devido aos golos de Antonio Pérez e José Raya.

No entanto, a reação à desvantagem foi muito boa e a seleção nacional respondeu com os remates certeiros de Afonso Jesus e Rúben Góis, que restabeleceram o empate. Só que a um minuto do intervalo Antonio Pérez voltou a marcar e recolocou os espanhóis em vantagem.

Na segunda parte, o empate a três bolas chegou por Pauleta a passe de Pany Varela, mas à entrada para os últimos cinco minutos a Espanha, que teve quatro bolas nos postes da baliza de Bernardo Paçó, voltou a adiantar-se no marcador com o hat-trick de Antonio Pérez.

O selecionador nacional Jorge Braz arriscou depois tudo ao abdicar do guarda-redes, mas a defesa espanhola não vacilou e até acabou por aumentar a vantagem para 5-3 com um golo de Adolfo Fernández, que permitiu aos espanhóis recuperar o título europeu que fugia desde 2016.

A seleção nacional perdeu uma final de um Europeu pela segunda vez na sua história, depois de em 2010 ter sido derrotada também pela Espanha, mas por 4-2.

Antonio Pérez, fixo do Barcelona, acabou por ser a grande figura da final com um hat-trick, mas também do torneio, uma vez que se sagrou melhor marcador com sete golos.

