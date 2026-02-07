Portugal falha o tricampeonato europeu de futsal ao perder na final com a Espanha

A seleção nacional de futsal falhou este sábado, 7 de fevereiro, a conquista do tricampeonato europeu ao perder a final do Campeonato da Europa frente à Espanha, por 5-3, numa partida disputada Arena Stozice, em Ljubljana, capital da Eslovénia.Dez anos depois, os espanhóis alcançaram o oitavo título europeu da sua história, interrompendo o domínio de Portugal, que venceu as duas últimas edições. A partida começou muito mal para a equipa nacional que aos dois minutos já perdia por 0-2, devido aos golos de Antonio Pérez e José Raya. No entanto, a reação à desvantagem foi muito boa e a seleção nacional respondeu com os remates certeiros de Afonso Jesus e Rúben Góis, que restabeleceram o empate. Só que a um minuto do intervalo Antonio Pérez voltou a marcar e recolocou os espanhóis em vantagem. Na segunda parte, o empate a três bolas chegou por Pauleta a passe de Pany Varela, mas à entrada para os últimos cinco minutos a Espanha, que teve quatro bolas nos postes da baliza de Bernardo Paçó, voltou a adiantar-se no marcador com o hat-trick de Antonio Pérez.O selecionador nacional Jorge Braz arriscou depois tudo ao abdicar do guarda-redes, mas a defesa espanhola não vacilou e até acabou por aumentar a vantagem para 5-3 com um golo de Adolfo Fernández, que permitiu aos espanhóis recuperar o título europeu que fugia desde 2016.A seleção nacional perdeu uma final de um Europeu pela segunda vez na sua história, depois de em 2010 ter sido derrotada também pela Espanha, mas por 4-2.Antonio Pérez, fixo do Barcelona, acabou por ser a grande figura da final com um hat-trick, mas também do torneio, uma vez que se sagrou melhor marcador com sete golos.