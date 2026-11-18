Portugal ocupa o sexto lugar do ranking mundial masculino da FIFA, divulgado esta quarta-feira. A Seleção Nacional desceu uma posição face à atualização de outubro, quando era quinta classificada, e foi ultrapassada por Marrocos, que subiu ao quinto posto.

A equipa portuguesa soma agora 1801,28 pontos, menos 6,41 do que na classificação anterior. Marrocos tem 1809,37 pontos, enquanto o Brasil surge logo atrás de Portugal, em sétimo, com 1800,91. A diferença entre as duas seleções é de apenas 0,37 pontos.

A descida acontece depois de Portugal ter perdido por 4-1 frente à Dinamarca, em Braga, e vencido o País de Gales por 3-2, em Cardiff, na Liga das Nações. O triunfo sobre os galeses garantiu à equipa portuguesa o primeiro lugar do Grupo A4, mas não foi suficiente para evitar a queda no ranking.

A Espanha mantém-se na liderança, seguida por Argentina, França e Inglaterra. Marrocos ocupa agora o quinto lugar, Portugal é sexto e o Brasil fecha o top sete. A próxima atualização oficial do ranking está prevista para 16 de dezembro.