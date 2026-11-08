Portugal conquista bronze no all-around e fecha Mundial de trampolins com três medalhas
Portugal conquistou este domingo a medalha de bronze na prova de all-around por equipas do Campeonato do Mundo de trampolins, em Nanjing, na China. A seleção nacional terminou a final com 56 pontos, atrás da Rússia, vencedora com 64, e da China, segunda classificada com 59.
A equipa portuguesa pontuou nas oito disciplinas que compõem esta competição. Catarina Nunes e Sofia Correia somaram cinco pontos no trampolim sincronizado feminino, enquanto Salomé Ferraz acrescentou quatro no tumbling. Diogo Cabral obteve oito pontos no duplo mini-trampolim e a dupla formada por Diogo Abreu e Pedro Ferreira conquistou outros oito no sincronizado masculino.
Vasco Peso, campeão mundial de tumbling, garantiu dez pontos para Portugal. Alexandra Garcia somou oito no duplo mini-trampolim, Gabriel Albuquerque alcançou outros oito no trampolim individual masculino e Sofia Correia acrescentou cinco na prova feminina.
A final de all-around encerrou a participação portuguesa no Mundial e confirmou a terceira medalha da comitiva em Nanjing. Portugal já tinha conquistado o ouro através de Vasco Peso, no tumbling, e a prata na prova masculina por equipas de duplo mini-trampolim, com Diogo Fernandes, Diogo Cabral, Francisco José e André Dias.
No último dia, Gabriel Albuquerque também competiu na final de trampolim individual. O ginasta português terminou no quarto lugar, com 64,570 pontos, a 1,260 do bronze. O bielorrusso Ivan Litvinovich venceu com 66,300 pontos, à frente dos chineses Zisai Wang, com 66,160, e Langyu Yan, com 65,830.