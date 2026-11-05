Portugal começa EHF Euro Cup com vitória sobre a Suíça

Portugal entrou a vencer na EHF Euro Cup 2028. Na quarta-feira, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a seleção nacional bateu a Suíça por 33-28, depois de chegar ao intervalo com cinco golos de vantagem, por 16-11.

A Suíça começou melhor e chegou a liderar por 8-5, mas Portugal reagiu, passou para a frente do marcador e foi construindo uma vantagem que chegou aos sete golos na segunda parte. A equipa de Paulo Pereira controlou depois a reação suíça até ao apito final.

"Tive de alterar algumas coisas em relação ao plano inicial, mas acabámos por encontrar soluções com outros atletas. Fomos também ajustando algumas coisas na defesa", explicou o selecionador, no final do encontro.

Com este triunfo, Portugal somou os primeiros dois pontos e ficou na liderança da competição, depois do empate entre Dinamarca e Espanha (28-28), no outro jogo da jornada. Francisco Tavares foi o melhor marcador português, com sete golos, e Salvador Salvador foi eleito o melhor jogador da partida.

A noite ficou também marcada por homenagens a várias figuras do andebol nacional. Rui Silva foi distinguido pelas 150 internacionalizações e António Areia pelas 100. Fábio Magalhães, recordista de presenças na Seleção A, recebeu uma camisola comemorativa da marca das 150 internacionalizações, alcançada em 2021. O lateral soma atualmente 194 jogos por Portugal. Tiago Rocha, que representou a seleção em 143 encontros, também foi homenageado. Francisco Costa recebeu o troféu de Melhor Jogador Jovem da Europa na temporada 2025/2026.

Paulo Pereira sublinhou ainda a importância do apoio dos adeptos, numa altura em que Portugal se prepara para receber o Campeonato da Europa de 2028, em conjunto com Espanha e Suíça. "Precisamos de ter este elo bem forte com o nosso público. Quando for 2028, vamos ter ainda de estar mais perto uns dos outros", afirmou.

A EHF Euro Cup não é o Campeonato da Europa: é uma competição que reúne Portugal, Espanha e Suíça, países anfitriões do Europeu de 2028, e a Dinamarca, campeã europeia em título. As quatro seleções já têm presença garantida na fase final.

Portugal volta a jogar no domingo, 8 de novembro, frente à Espanha, em Vigo. O encontro está marcado para as 17h00, hora portuguesa.