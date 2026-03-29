Portugal afina armas frente aos Estados Unidos com o Mundial quase a começar

A Seleção Nacional de futebol prossegue a preparação para o próximo compromisso frente aos Estados Unidos com a convicção de que o estágio está a reforçar a competitividade interna e a afinar processos tendo em vista o Campeonato do Mundo, sublinharam vários internacionais portugueses em declarações ao Canal 11.O selecionador nacional, Roberto Martínez, destacou que a equipa tem aproveitado o estágio para consolidar ideias e aumentar soluções, considerando que o próximo encontro será determinante nesse percurso. “Precisamos chegar no último terço mais e melhor, mas acho que agora o jogo contra os Estados Unidos permite mais de 90 minutos para continuar o que estamos a procurar”, afirmou, acrescentando que o trabalho realizado até ao momento reforça a confiança na preparação para a competição internacional: “Acho que agora somos uma melhor seleção preparada para o Mundial.” Também João Cancelo apontou a importância destes encontros como etapas fundamentais de crescimento competitivo antes da fase decisiva da época das seleções, lembrando que a equipa precisa de elevar os níveis exibicionais com ambição internacional. “Somos uma equipa que tem grandes jogadores, temos muita qualidade técnica dentro desta equipa e acho que todos nós temos de dar um bocadinho mais”, referiu o lateral, sublinhando ainda que a proximidade do Mundial exige máxima exigência coletiva: “Temos um Mundial daqui a dois, três meses e temos de estar preparados.” No setor defensivo, Rui Silva destacou o espírito competitivo do grupo e a relevância dos próximos testes para consolidar a candidatura individual e coletiva ao torneio. “O importante é a equipa, o entrosamento, o grupo que nós estamos a construir e a preparação para o que aí vem”, afirmou o guarda-redes, assumindo igualmente a ambição pessoal de integrar a convocatória final: “Tenho um grande objetivo, que é estar no Mundial.” Entre as opções ofensivas, Paulinho reconheceu que a luta por um lugar na lista final permanece em aberto e encara o desafio com natural ambição. “Sou português, vou fazer tudo para ser essa terceira opção, mas toca ao selecionador decidir”, declarou o avançado, garantindo total disponibilidade para contribuir dentro ou fora do lote final de convocados. Já Samu considerou que o estágio tem permitido fortalecer rotinas e relações dentro do grupo, destacando a importância da continuidade competitiva antes do próximo teste internacional. “Agora temos outro teste nos Estados Unidos e a continuar a trabalhar, que temos uma grande seleção”, afirmou o médio, assumindo igualmente o objetivo pessoal de garantir presença no Mundial: “Quero continuar a fazer o meu trabalho e dificultar a escolha do treinador.” A preparação para o encontro com os norte-americanos surge como mais uma etapa no processo de definição do grupo final e de consolidação das ideias da equipa técnica, num momento em que a Seleção Nacional procura ganhar consistência competitiva e reforçar argumentos para chegar ao Campeonato do Mundo com ambição reforçada..Portugal empata a zero com o México na reabertura do Estádio Azteca\n.Seleção com todos os convocados disponíveis para o particular com o México