Pichardo procura ser o primeiro bicampeão mundial português

Pedro Pichardo procura esta sexta-feira, dia 19 de setembro, na final do triplo salto (12h50, RTP2) ser o primeiro bicampeão mundial do atletismo português. Depois da medalha de ouro de Isaac Nader nos 1500 metros, conquistada na quarta-feira, o campeão do mundo em Eugene2022 procura dar o segundo ouro a Portugal nos mundiais de atletismo Tóquio2025.A prova é no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, onde alcançou o título olímpico em Tóquio2020, e sem a concorrência do grande rival, o espanhol Jordan Díaz, que o afastou do ouro em Paris2024 e se lesionou no primeiro salto da qualificação. Apesar da modesta distância (17,09m) na qualificação, o português de 32 anos fez a terceira melhor marca e parece destinado a uma medalha. Se for de ouro, torna-se o primeiro bicampeão mundial português, mas se for prata ou bronze, igualará os dois pódios de Carla Sacramento e João Vieira.Uma segunda medalha em Tóquio2025 seja de Pichardo ou outro atleta fará a comitiva portuguesa (a mais extensa de sempre, com 32 atletas) igualar Roma1987 (ouro de Rosa Mota na maratona e prata de Domingos Castro, hoje presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, nos 5000 metros), Londres2017 (ouro de Inês Henriques, nos 50km marcha, e bronze Nelson Évora, no triplo salto), Berlim2009 (prata de Évora no triplo e bronze de Naide Gomes no salto em comprimento) e Helsínquia2005 (bronzes de Rui Silva nos 1500 metros e de Susana Feitor nos 20 km marcha).O recorde é de quatro medalhas, em Gotemburgo1995 (ouros de Manuela Machado na maratona e Fernanda Ribeiro nos 10.000m, com a prata nos 5000m, e o bronze de Carla Sacramento nos 1500m) e em Atenas1997 (ouro de Sacramento nos 1500m, pratas de Machado na maratona e Ribeiro nos 10.000m, ainda com o bronze nos 5000m)..Isaac Nader. Um campeão mundial forjado em Espanha e imortalizado num sprint de ouro