Pela sexta vez, I Liga pode ter líder a ganhar os dez primeiros jogos

O FC Porto é líder do campeonato, com cinco pontos de vantagem para o Benfica, e a invencibilidade nas cinco maiores ligas europeias só encontra paralelo em Alemanha (Bayern e Dortmund) e Itália (Inter, Lazio, Roma e AC Milan). No jogo de sábado com o Estoril, último classificado, os azuis e brancos podem chegar à marca redonda de dez triunfos consecutivos num arranque de campeonato.

Só alcançou esse registo uma vez na sua história, no caso em 1939/40, há 87 anos. Nessa mesma altura, vincou o seu melhor arranque na competição, com 13 vitórias consecutivas. Conseguindo o triunfo com o Estoril, o FC Porto chega pela segunda vez às dez vitórias consecutivas em arranque de Liga e iguala Benfica e Sporting, que o lograram duas vezes também: os encarnados conseguiram-no em 1972/73 com o recorde de 23 triunfos seguidos e em 1982/83, com 11 vitórias. O Sporting alcançou a mesma marca em 1990/91 e em 2024/25, também com 11 triunfos consecutivos. A última das vezes sob o leme de Rúben Amorim, que sairia depois para o Manchester United ainda no ano de 2024.

Nas cinco ocasiões anteriores, em quatro anos o líder à décima jornada tornou-se depois campeão. A exceção foi apenas o Sporting de 1990/91. Venceu o campeonato o Benfica. Em 2025, os leões perderam pontos importantes com João Pereira, mas seriam campeões com Rui Borges.

No lado do Estoril, será Sérgio Raimundo a orientar o clube no Dragão diante do FC Porto. O técnico de 42 anos, que assumiu a equipa interinamente desde a saída de Vasco Matos no passado dia 15, esteve ao leme durante a semana. A SAD canarinha acreditava poder encontrar uma solução até ao jogo, mas o treinador só deve voltar aos sub-23 na próxima semana. A indefinição para o novo técnico prende-se com a rescisão de contrato com Vasco Matos, ainda por resolver. O Estoril é último e ainda não venceu no campeonato.