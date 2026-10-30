Farioli: "Não estamos felizes por termos zero pontos na Liga dos Campeões"

O FC Porto recebe o Estoril, o último classificado da I Liga, mas Francesco Farioli avisou que "não dá para olhar para a tabela e acreditar" que vai ser um jogo fácil. "Não podemos falhar. Se analisarmos melhor, os números dizem coisas diferentes. E agora, com a mudança de treinador, foi preciso preparar os jogos tendo em conta alguns que vimos dos sub-23. Temos de estar preparados para o desconhecido, para uma nova energia e aspetos táticos que não controlamos e que não sabemos", disse o técnico dos dragões, esta sexta-feira, na antevisão do duelo da 10.ª jornada.

Para ganhar é preciso marcar golo e sobram opções no que a goleadores diz respeito. André Silva, Samu e Santi Giménez, que marcou o golo que colocou o FC Porto na final four da Taça da Liga. E se há um mês dizia que o avançado português partia na frente na luta por um lugar no onze, hoje o cenário é um pouco diferente, mas continua válido, segundo o italiano. "No início da temporada estava tudo bastante claro no que diz respeito à condição física. O objetivo foi sempre deixar os três jogadores [Samu, Giménez e André Silva] ao mesmo nível e gerir a energia de cada um. Fazemos muitos jogos e claro que todos vão ter minutos e oportunidades. Há jogadores que são muito inteligentes e conseguem jogar noutras posições e estruturas. Acredito que toda a gente vai ser importante e preciso que todos estejam ligados. Não gosto de hierarquias, gosto de ter jogadores preparados para ajudar a equipa", explicou Farioli.

O técnico portista desconversou quando lhe pediram um comentário sobre a suspensão do castigo ao Jhon Durán, expulso no jogo com o Santa Clara, mas titular no jogo seguinte, diante do Gil Vicente, ajudando o Benfica a vencer e a marcar encontro com o FC Porto, nas meias finais da Taça da Liga...em janeiro de 2027: "Ainda estamos muito longe... Temos de ver como vamos gerir este período, isso faz parte do nosso trabalho. Mas o nosso foco e atenção estão no jogo de amanhã. Quando chegar a altura de pensar na Allianz Cup, pensaremos."

André Villas-Boas escreveu que Francesco Farioli já está na história do FC Porto pello título do anos passado. Questionado sobre como reage a isso e à mensagem do presidente a lembrar que o FC Porto tem de fazer muito melhor na Champions, o treinador respondeu: "Claro que são palavras que me deixam feliz e que chegam ao coração. Mas aqui não temos tempo para festejar feitos individuais, isto é algo coletivo. O que fizemos na época passada e o que estamos a fazer esta época é algo bom que já conseguimos, mas os próximos pontos vão exigir o nosso melhor e muito trabalho. E isto serve para a Liga e para as outras provas. Não estamos felizes por termos zero pontos na Liga dos Campeões e é algo que vai ter nossa atenção daqui a uns dias. Neste momento, o nosso foco é no jogo de amanhã".

Pietuszewski, William Gomes e Smalling são baixas para o jogo com o Estoril, mas Farioli acredita que o brasileiro poderá recuperar para o jogo da Champions com o Nápoles, no próximo dia 4 de novembro.