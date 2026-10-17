Pedro Neto comemora ao lado de Moises Caicedo.
Pedro Neto comemora ao lado de Moises Caicedo. Foto: Premier League
Desporto

Pedro Neto bisa e dá vitória ao Chelsea na Premier League (veja os golos)

Internacional português marcou os dois golos dos 'blues' na segunda parte da vitória frente ao Everton, fora de casa. Equipa de Xabi Alonso sobe ao quarto lugar do campeonato.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

O internacional português Pedro Neto foi a grande figura da vitória do Chelsea por 2-0 frente ao Everton, este sábado, 17 de outubro, em partida da Premier League disputada no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool. O extremo de 26 anos marcou os dois golos dos londrinos, ambos na segunda parte, e garantiu três pontos importantes para a equipa orientada por Xabi Alonso.

Depois de uma primeira parte sem golos, Pedro Neto inaugurou o marcador apenas 43 segundos após o recomeço da partida, colocando o Chelsea em vantagem. Após cruzamento de Hato pelo lado esquerdo, o português teve tempo de dominar, ajeitar e finalizar no cantinho, sem chances para Pickford.

Já aos 90 minutos, o português voltou a marcar, aproveitando uma bola que sobrou na área após um livre bloqueado para rematar com precisão para o canto inferior da baliza defendida pelo guarda redes da seleção inglesa. Foi a primeira vez que Neto conseguiu um bis em 187 jogos na Premier League, campeonato pelo qual atuou também pelo Wolverhampton.

Internacional português marcou os dois golos dos 'blues' na segunda parte da vitória frente ao Everton, fora de casa. Equipa de Xabi Alonso sobe ao quarto lugar do campeonato.

A partida ficou ainda marcada por um choque entre o guarda-redes do Chelsea, Emiliano Martínez, e o defesa do Everton, Jarrad Branthwaite, aos 66 minutos. O guardião dos 'blues' teve de ser assistido durante vários minutos e acabou por sair de maca, sendo substituído pelo jovem Mike Penders, de 21 anos, que se estreou na Premier League. O argentino teve de ser logo encaminhado para o hospital.

Com o resultado, o Chelsea alcança a quarta vitória na Premier League e sobe à quarta posição, com 13 pontos. O líder é o Manchester City, com 18 pontos e um jogo a menos, que defronta o Ipswich Town ainda esta tarde. Já o Everton mantém-se na sexta posição, com 10 pontos.

Pedro Neto comemora ao lado de Moises Caicedo.
Pedro Neto cumpre "sonho de criança a jogar o Mundial" e quer ajudar Portugal a levantar o troféu
Pedro Neto comemora ao lado de Moises Caicedo.
Chelsea multado em quase 12 milhões de euros por 74 infrações aos regulamentos da Federação Inglesa
Futebol
Chelsea
Pedro Neto
Diário de Notícias
www.dn.pt