Pedro Neto bisa e dá vitória ao Chelsea na Premier League (veja os golos)

A partida ficou ainda marcada por um choque entre o guarda-redes do Chelsea, Emiliano Martínez, e o defesa do Everton, Jarrad Branthwaite, aos 66 minutos. O guardião dos 'blues' teve de ser assistido durante vários minutos e acabou por sair de maca, sendo substituído pelo jovem Mike Penders, de 21 anos, que se estreou na Premier League. O argentino teve de ser logo encaminhado para o hospital.

Com o resultado, o Chelsea alcança a quarta vitória na Premier League e sobe à quarta posição, com 13 pontos. O líder é o Manchester City, com 18 pontos e um jogo a menos, que defronta o Ipswich Town ainda esta tarde. Já o Everton mantém-se na sexta posição, com 10 pontos.