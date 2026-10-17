Pedro Neto bisa e dá vitória ao Chelsea na Premier League (veja os golos)
O internacional português Pedro Neto foi a grande figura da vitória do Chelsea por 2-0 frente ao Everton, este sábado, 17 de outubro, em partida da Premier League disputada no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool. O extremo de 26 anos marcou os dois golos dos londrinos, ambos na segunda parte, e garantiu três pontos importantes para a equipa orientada por Xabi Alonso.
Depois de uma primeira parte sem golos, Pedro Neto inaugurou o marcador apenas 43 segundos após o recomeço da partida, colocando o Chelsea em vantagem. Após cruzamento de Hato pelo lado esquerdo, o português teve tempo de dominar, ajeitar e finalizar no cantinho, sem chances para Pickford.
Já aos 90 minutos, o português voltou a marcar, aproveitando uma bola que sobrou na área após um livre bloqueado para rematar com precisão para o canto inferior da baliza defendida pelo guarda redes da seleção inglesa. Foi a primeira vez que Neto conseguiu um bis em 187 jogos na Premier League, campeonato pelo qual atuou também pelo Wolverhampton.
A partida ficou ainda marcada por um choque entre o guarda-redes do Chelsea, Emiliano Martínez, e o defesa do Everton, Jarrad Branthwaite, aos 66 minutos. O guardião dos 'blues' teve de ser assistido durante vários minutos e acabou por sair de maca, sendo substituído pelo jovem Mike Penders, de 21 anos, que se estreou na Premier League. O argentino teve de ser logo encaminhado para o hospital.
Com o resultado, o Chelsea alcança a quarta vitória na Premier League e sobe à quarta posição, com 13 pontos. O líder é o Manchester City, com 18 pontos e um jogo a menos, que defronta o Ipswich Town ainda esta tarde. Já o Everton mantém-se na sexta posição, com 10 pontos.