Paulo Fiúza em camiões faz história no Dakar e SSV portugueses brilham na prova

O navegador português Paulo Fiúza fez história na 48.ª edição do Rali Dakar, que terminou este sábado na Arábia Saudita, ao tornar-se no primeiro luso a vencer a geral de uma categoria desta mítica prova de todo-o-terreno. Ao lado do piloto lituano Vaidotas Zala, ao volante de um camião Iveco, Fiúza garantiu a vitória na categoria dos camiões com um avanço confortável na classificação geral sobre os seus adversários, depois de uma prova marcada por exigência física e estratégica ao longo de quase duas semanas de competição. .Na categoria de automóveis, Nasser Al-Attiyah conquistou o seu sexto título no Dakar, desta vez ao volante de um Dacia Sandrider, controlando a vantagem até à última etapa e confirmando a sua supremacia em carros. O espanhol Nani Roma terminou em segundo lugar, a 9 minutos e 42 segundos, seguido pelo sueco Mattias Ekströmno terceiro posto. Entre os pilotos portugueses na classe automóvel, João Ferreira viveu uma corrida de altos e baixos, mas com prestações que demonstraram competitividade e resiliência. Ao longo da prova, o piloto natural de Leiria conseguiu resultados sólidos nas etapas e foi subindo posições na classificação geral após algumas tiradas com desempenhos destacados: chegou a ser quarto classificado numa etapa recente da prova, tendo subido dois lugares na classificação geral para ocupar o 19.º lugar final na categoria de automóveis, a cerca de 3 horas e 3 minutos do líder, depois de uma corrida marcada por furos e desafios de navegação. .Nos SSV (Side-by-Side Vehicles), a categoria de veículos ligeiros de série que tem crescido em popularidade e competitividade, os portugueses também deixaram uma marca significativa. A dupla João Monteiro / Nuno Morais terminou a prova na 4.ª posição da classificação geral de SSV, atrás do norte-americano Brock Heger (que venceu a categoria) e dos seus compatriotas Kyle Chaney e Xavier de Soultrait, fixando-se como a melhor equipa portuguesa na classe no somatório da prova. Monteiro ainda conquistou a vitória na última etapa da categoria SSV, batendo o sueco Johan Kristoffersson por escassos segundos e proporcionando um dos momentos mais entusiasmantes da edição. Além de Monteiro/Morais, outras equipas portuguesas também tiveram desempenhos notáveis nos SSV: Hélder Rodrigues / Gonçalo Reis ficaram em 13.º lugar, apesar de penalizações ao longo da prova, e a forte presença lusa na categoria ficou patente com pilotos como Gonçalo Guerreiro, Alexandre Pinto e João Dias entre os concorrentes que competiram até ao fim. A 48.ª edição do Dakar Rally 2026 ficará assim marcada não só pelos feitos de nomes consagrados como Al-Attiyah, mas também pela presença histórica e pelo talento emergente dos pilotos portugueses em várias classes — desde os camiões ao SSV e aos automóveis — evidenciando um crescimento da competitividade lusa na prova mais exigente do mundo de todo-o-terreno.