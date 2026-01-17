Final épico no Dakar nas motos: Benavides vence por dois segundos. Martim Ventura fecha pódio em Rally2

O piloto argentino Luciano Benavides (KTM) sagrou-se vencedor da categoria motos num dos desfechos mais emocionantes da história da prova, conquistando o título por apenas dois segundos de vantagem sobre o norte-americano Ricky Brabec (Honda). Benavides ultrapassou o seu rival na classificação geral depois de Brabec, que liderava confortavelmente antes da última etapa, ter errado a navegação nos quilómetros finais do troço cronometrado de 105 km em Yanbu, perdendo tempo crucial e permitindo ao piloto da KTM assegurar a vitória. A luta pelo triunfo foi intensa ao longo de mais de 8.000 km de percurso pelo deserto, com ambos os competidores a exibirem ritmo e estratégia de alto nível. Brabec dominou muitos momentos da prova e liderou com vantagem até praticamente à conclusão, mas o deslize final foi determinante para o desfecho. .Entre os pilotos portugueses, Martim Ventura (Honda HRC) destacou-se com uma prestação notável no Dakar 2026. Ventura terminou a prova no 11.º lugar da classificação geral absoluta da categoria motos, completando o rali num tempo agregado de 53h 35’ 14”, a cerca de 4h34’ dos líderes, numa exibição consistente e competitiva frente a um pelotão de elevado nível. Na categoria Rally2, onde os pilotos disputam entre si com motas de especificações mais acessíveis dentro do rali principal, Martim Ventura assegurou o 3.º lugar final, garantindo um pódio de classe numa temporada em que também somou vitórias de etapa e performances de destaque que consolidaram a sua posição entre os melhores desta subclasse. Outro piloto português com uma prova sólida foi Bruno Santos (Husqvarna), que concluiu o rali no 17.º lugar da classificação geral absoluta das motos, demonstrando grande regularidade ao longo de todas as etapas num pelotão extremamente competitivo. Ao longo da prova, Ventura e Santos foram os portugueses mais bem classificados na geral das motos, com Ventura a liderar o grupo luso e Santos a consolidar uma presença estável entre os 20 melhores da geral. Esta edição do Dakar revelou-se extremamente exigente, atravessando terrenos variados desde dunas rápidas a troços rochosos, colocando à prova tanto a resistência física como a habilidade de navegação dos pilotos. .Portugueses continuam em alta no Dakar e assumem etapa de luxo nos automóveis.Morreu Teresa Cupertino de Miranda, a primeira mulher portuguesa a competir no rali Dakar. Tinha 78 anos