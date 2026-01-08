Dakar2026: João Ferreira sétimo nos automóveis, Sanders é novo líder nas motos

O português João Ferreira foi hoje sétimo classificado na segunda parte da etapa maratona do Rali Dakar, na categoria de automóveis, liderada pelo sul-africano Henk Lategan, enquanto nas motos o australiano Daniel Sanders é o novo comandante.João Ferreira (Toyota) concluiu os 372 quilómetros cronometrados da quinta tirada, entre o bivouac onde os concorrentes passaram a noite e Hail, na Arábia Saudita, a 6.07 minutos do vencedor, o norte-americano Mitch Guthrie (Ford), que se impôs com o tempo de 3:54.46 horas.O piloto português subiu ao 14.º lugar da classificação geral da prova rainha de todo o terreno, cujo pódio se manteve inalterado, com o sul-africano Henk Lategan (Toyota) na liderança, com 3.17 minutos de vantagem sobre o catari Nasser Al-Attiyah (Dacia) e 5.38 sobre o sueco Mattias Ekström (Ford).. Já na categoria de motos houve mudança no topo da 48.ª edição do Dakar, uma vez que o espanhol Tosha Schareina (Honda) entregou o comando a Sanders (KTM), após uma etapa com 356 quilómetros cronometrados, que foi vencida pelo argentino Luciano Benavides (KTM), com o tempo de 4:05.16 horas.Sanders foi o terceiro mais rápido do dia e assumiu a liderança, com 2.02 minutos de vantagem sobre o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que se manteve no segundo posto, e 5.55 sobre Benavides, novo terceiro posicionado, enquanto Schareina caiu para a quarta posição absoluta.. O espanhol foi apenas 12.º classificado na etapa, imediatamente à frente do português Martim Ventura (Honda), 13.º, ao passo que Bruno Santos e Pedro Pinheiro, ambos em Husqvarna, terminaram em 21.º e 51.º, respetivamente. Na geral, Bruno Santos é o melhor representante luso, no 17.º lugar, com Martim Ventura a ocupar o 18.º e Pedro Pinheiro o 46.º.Na classe SSV de automóveis, houve três pilotos portugueses no ‘top 10’ da tirada: João Monteiro (Can-Am), em quinto, Gonçalo Guerreiro (Polaris), em sétimo, e Hélder Rodrigues (Polaris), em 10.º. A geral de SSV é encabeçada pelo norte-americano Brock Heger (Polaris), enquanto João Monteiro é o melhor da frota nacional, no quarto lugar.Em Challenger, também entre os automóveis, Rui Carneiro (MMP) foi o português mais rápido, no 14.º posto, mas é Pedro Gonçalves (BBR), 21.º na etapa, que está mais bem posicionado a nível absoluto, no nono lugar na classe, comandada pelo espanhol Pau Navarro (BBR).