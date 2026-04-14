Paris SG e Atlético de Madrid nas meias-finais da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid são os primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões 22025/26, depois desta terça-feira, 14 de abril, terem confirmado o apuramento diante de Liverpool e Barcelona, respetivamente.Em Anfield, os campeões europeus repetiram a dose da primeira mão e voltaram a vencer o Liverpool por 2-0. Com Nuno Mendes (saiu lesionado), Vitinha e João Neves no onze, o PSG teve como herói da partida o avançado francês Ousmane Dembelé, vencedor da Bola de Ouro, que marcou os dois golos da equipa de Luis Enrique na segunda parte, aos 72 e 90+1 minutos.Já em Madrid, o Atlético defendia uma vantagem de 2-0 alcançada no Camp Nou, mas apanhou um grande susto quando o Barcelona rapidamente empatou a eliminatória com golos de Lamine Yamal aos quatro minutos e de Ferrán Torres aos 24.Os catalães acreditavam na remontada, mas aos 31' o nigeriano Ademola Lookman marcou para os colchoneros, que voltaram a ficar na frente da eliminatória. O Barça, com João Cancelo no onze, tentou tudo para chegar à tão ambicionada final, mas esbarrou na defesa do Atlético e perto do fim ficou mesmo reduzido a dez jogadores por expulsão de Eric García, o que dificultou ainda mais a tarefa do Barcelona.Refira-se que o Atlético de Madrid vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Arsenal e o Sporting, que os ingleses vão tentar esta quarta-feira defender a vantagem de 1-0 alcançada em Alvalade na semana passada.Por sua vez, o Paris Saint-Germain vai medir forças com o vencedor do Bayern Munique-Real Madrid, que também se realiza esta quarta-feira, com os alemães a defenderem também uma vantagem de 2-1 alcançada no Bernabéu..Rui Borges: "Este grupo merece marcar a história do Sporting ao nível das grandes lendas"