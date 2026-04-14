Rui Borges: "Este grupo merece marcar a história do Sporting ao nível das grandes lendas"

Foi preciso o Sporting estar entre as oito melhores equipas da Champions 2025/26 e a lutar por um lugar nas meias finais, esta quarta-feira, frente ao Arsenal, para Rui Borges abdicar da postura defensiva e assumir a ambição de fazer "algo inédito" na história do clube e alcançar a glória europeia nunca antes alcançada na prova."Vou ser muito frio. A equipa tem de ser igual a si própria. A ambição, coragem e prazer que têm em campo e a jogar entre eles. Temos de desfrutar do jogo com a responsabilidade inerente, claro, e atrás de algo inédito para o clube, para nós enquanto equipa. Estamos cientes das dificuldades. Vamos defrontar um grande Arsenal e fazer o que ninguém fez na Champions, que é ganhar a esta equipa. Sabemos das dificuldades que teremos, mas a confiança é infinita", disse o treinador leonino na antevisão do jogo com os londrinos.Depois de perder, por 1-0, no jogo da primeira mão dos quartos de final, o técnico disse acreditar na reviravolta no jogo da segunda mão, jogado, esta quarta-feira, em Londres. "A chama é a ambição e todos temos muita, por isso é que aqui estamos, a disputar uma passagem às meias-finais. Estamos nas oito melhores equipas, onde ninguém pensaria que chegaríamos, se calhar só nós acreditávamos... Mas é fruto da qualidade da equipa", defendeu Rui Borges, sem esquecer as outras lutas de final de época. Até porque depois do jogo com o Arsenal, segue-se o Benfica, para a I Liga e o FC Porto para a Taça de Portugal. "Temos de estar cientes de que estamos no final da época e inseridos em tudo o que há para disputar. E isso identifica claramente o Sporting. Estar nas competições a disputá-las até ao fim, a querer ganhá-las. E isso é que define um grande Sporting. Estarmos aqui a lutar pelo campeonato, Taça e a passagem na Champions. O que se passar amanhã não apaga nada a grande época desta equipa e destes jogadores", segundo o treinador.Sobre a mensagem que passou aos jogadores, o técnico disse que não foi preciso dizer muito: "Olho para os olhos deles e vejo a vontade que têm em disputar o jogo, que acreditam numa passagem às meias-finais. O futebol e a vida dão oportunidades a quem acredita muito. E se há equipa que acredita muito, é esta."Rui Borges desvalorizou ainda as possíveis baixas no Arsenal, para lá de Declan Rice nem Odegaard, e revelou que Fresneda é baixa para o jogo, em que já terá Hjulmand e Quenda disponíveis. Sobre as diferenças financeiras entre os dois emblemas, o treinador lembrou que um Mercedes [Arsenal] pode andar a 200 km/h, mas o Peugeot [Sporting] também, apesar de valer menos:"É conhecer atalhos, estradas e saber desviar e chegar à frente..."E quando questionado se este pode ser o jogo mais importante da sua carreira e da história do Sporting, o mirandelense respondeu assim: "Na minha carreira é mais um jogo importante, são todos. E cada um tem a sua história, a sua importância. Estamos na competição que toda a gente sonha disputar, e eu enquanto treinador também. Eles enquanto jogadores... Marcará a carreira de todos nós. Queremos, continuar a marcar a história do Sporting. Este grupo merece esse reconhecimento, merece marcar a história do Sporting ao nível das grandes lendas do Sporting."