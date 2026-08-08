Pai de Leonel Messi morre aos 68 anos

Jorge Messi, pai do futebolista Lionel Messi, faleceu esta madrugada, 8 de agosto, aos 68 anos, num hospital em Rosário, Argentina. Jorge Messi sofria de doença prolongada.A sua ausência no Campeonato do Mundo de Futebol indiciava que o seu estado de saúde não era favorável, já que sempre fez questão de assistir aos jogos do filho.Num comunicado de 16 de julho, a família Messi informava que o patriarca apresentava “uma recuperação constante, apesar da complexidade de seu quadro clínico atual”.A carreira de Leonel Messi está intrinsicamente ligada ao pai. Jorge Messi acompanhou desde tenra idade a vida desportiva do filho, geriu a marca Messi e todas as matérias financeiras e burocráticas inerentes, e foi o seu suporte nos momentos difíceis. Jorge Messi não gostava de holofotes e poucas foram as entrevistas que concedeu. Era técnico químico, chegou a gerente da siderurgia Acindar, nos anos 80, e também sonhou com uma carreira no futebol, tendo jogado como médio nas camadas jovens do Newell’s..Messi regressa em grande e torna-se o melhor marcador da história da Leagues Cup.Messi e Yamal: quando o destino parece mesmo estar traçado