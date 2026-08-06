Messi regressa em grande e torna-se o melhor marcador da história da Leagues Cup

Lionel Messi regressou ao Inter Miami em grande. Depois da participação no Campeonato do Mundo de 2026, o internacional argentino voltou à competição de clubes com uma exibição de elevado nível, ao marcar dois golos e fazer uma assistência na vitória da equipa norte-americana por 4-2 sobre os mexicanos do Atlético San Luis, na jornada inaugural da Leagues Cup.O conjunto mexicano entrou melhor na partida e inaugurou o marcador, mas a reação do Inter Miami foi imediata e teve Messi como principal protagonista. O argentino restabeleceu a igualdade, voltou a marcar ainda na primeira parte e assistiu um dos companheiros, permitindo à formação orientada por Javier Mascherano chegar ao intervalo com uma vantagem confortável. Na segunda metade, o Atlético San Luis ainda reduziu a diferença, mas nunca conseguiu colocar em causa o triunfo da equipa da Florida.Além da exibição decisiva, Messi estabeleceu um novo recorde na Leagues Cup. Com os dois golos apontados, passou a ser o melhor marcador de sempre da competição, somando 14 golos e ultrapassando o anterior máximo desde a criação da prova que junta clubes da Major League Soccer e da Liga MX.O encontro assinalou igualmente o primeiro jogo oficial do argentino desde a final do Campeonato do Mundo de 2026. Aos 39 anos, Messi voltou a demonstrar a capacidade para decidir partidas ao mais alto nível, confirmando a influência que continua a exercer no Inter Miami e no futebol internacional.A vitória permite ao Inter Miami entrar da melhor forma na edição de 2026 da Leagues Cup, competição conquistada pelo clube em 2023, precisamente na primeira temporada de Messi nos Estados Unidos. A equipa norte-americana volta a assumir a ambição de lutar pelo troféu e iniciou a campanha com uma exibição convincente.Quase duas décadas depois de se afirmar na elite do futebol mundial, Lionel Messi continua a somar recordes e a fazer a diferença. O regresso após o Mundial voltou a confirmar o impacto do capitão argentino, que foi determinante na estreia vitoriosa do Inter Miami e acrescentou mais um feito a uma carreira ímpar..Rodri rouba título e Bola de Ouro do Mundial que parecia destinada a Messi