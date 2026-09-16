Open de Portugal regressa ao DP World Tour e leva o golfe de elite a Cascais

O Open de Portugal vai regressar ao DP World Tour em 2027, devolvendo ao país uma prova do principal circuito europeu de golfe e colocando Cascais no centro do calendário internacional da modalidade. A 65.ª edição do torneio disputa-se entre 13 e 16 de maio de 2027, no Oitavos Dunes Links Golf, num compromisso de três anos que garante a realização da prova até 2029.

O anúncio representa o regresso do Open de Portugal à primeira linha do golfe europeu pela primeira vez desde 2020. Fundado em 1953, o torneio é um dos mais antigos opens nacionais da Europa e integrou o calendário inaugural do então European Tour, em 1972. Desde 2021, vinha a ser disputado no circuito de acesso, atualmente designado HotelPlanner Tour, tendo passado nas últimas seis edições pelo Royal Óbidos Golf Resort.

A escolha de Cascais devolve a competição ao Oitavos Dunes, campo que já acolheu quatro edições do Open de Portugal, em 2005, 2007, 2008 e 2009. Situado entre o Atlântico e a Serra de Sintra, o percurso será agora palco de uma prova que atribuirá 3500 pontos para a Race to Dubai, a classificação anual do DP World Tour.

O torneio, que passa a chamar-se Open de Portugal | Cascais-Lisboa, será integrado no European Swing do calendário de 2027, numa temporada com pelo menos 42 provas em 24 países. Portugal volta, assim, a receber uma competição do DP World Tour cinco anos depois da última edição do Portugal Masters, realizada em 2022.

Ben Cowen, diretor de Torneios e Operações do DP World Tour, sublinhou a importância do regresso. “Estamos muito satisfeitos por regressar a Portugal com aquela que será uma fantástica adição ao nosso calendário internacional. É para nós um motivo de orgulho voltarmos a ter um Open nacional em território português, dando destaque à história deste desporto no país, carregada de significado e tradição”, afirmou.

O responsável destacou ainda o envolvimento das entidades nacionais e locais. “O regresso do Open de Portugal | Cascais-Lisboa só foi possível graças ao apoio conjunto das entidades responsáveis pelo turismo em Portugal, ao nível nacional, regional e local, com o importante apoio da Federação Portuguesa de Golfe.”

O projeto reúne Turismo de Portugal, Câmara Municipal de Cascais, Associação Turismo de Lisboa, Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa e Federação Portuguesa de Golfe. Para Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, a prova reforça a projeção externa do país. “O regresso do DP World Tour a Portugal reforça o posicionamento do país como um dos principais destinos internacionais de golfe. Um evento desta dimensão contribui para projetar a marca Portugal junto de mercados estratégicos, aumentar a notoriedade internacional e reforçar a atratividade do destino.”

O presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, salientou a ambição de fazer do torneio mais do que uma competição. “Em Cascais encontramos mais do que os grandes eventos, mas os melhores, os que deixam marca no território e na memória de quem os vive. Queremos que os melhores do golfe mundial encontrem aqui muito mais do que um grande campo. Queremos que encontrem a identidade, a hospitalidade e a qualidade de vida de Cascais.”

A organização promete uma semana aberta a novos públicos, com propostas de hospitalidade, gastronomia, entretenimento e zonas de convívio, procurando ligar o torneio à oferta turística do concelho e à proximidade de Lisboa. “O Open de Portugal é uma montra internacional privilegiada desta experiência singular, elevando a visibilidade de Lisboa e Cascais junto de um público global”, considerou António Valle, diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa.

Para Pedro Nunes Pedro, presidente da Federação Portuguesa de Golfe, o regresso ao DP World Tour é também uma oportunidade desportiva para os jogadores nacionais. “É um momento verdadeiramente marcante para o golfe português e que merece ser celebrado com orgulho por todos. É uma oportunidade única para os nossos profissionais competirem ao mais alto nível e inspirarem as novas gerações a sonharem ainda mais alto.”

Ao longo da sua história, o Open de Portugal contou entre os vencedores com nomes como Colin Montgomerie, Thomas Bjørn, Sam Torrance, Miguel Ángel Jiménez, Howard Clark e Mark McNulty. O último campeão, em 2020, foi o sul-africano Garrick Higgo, numa edição disputada no Royal Óbidos e pontuável simultaneamente para o então European Tour e para o Challenge Tour.