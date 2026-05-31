​Golfe. Ricardo Melo Gouveia brilha na Áustria e conquista o melhor resultado da carreira no DP World Tour

Ricardo Melo Gouveia alcançou este domingo o melhor resultado da carreira no DP World Tour ao terminar na segunda posição do Austrian Alpine Open, torneio disputado em Kitzbühel, na Áustria. O golfista português confirmou o excelente momento de forma ao concluir a competição a apenas duas pancadas do vencedor, o japonês Kota Kaneko, reforçando a sua posição entre os atletas mais consistentes da temporada no principal circuito europeu de golfe.Depois de quatro voltas marcadas pela regularidade, o olímpico português terminou a prova com um total de 264 pancadas, 16 abaixo do par, resultado que lhe permitiu dividir o segundo lugar com o norte-americano Davis Bryant. O triunfo acabou por sorrir a Kota Kaneko, que encerrou o torneio com 262 pancadas (-18), assegurando a vitória por uma margem de duas pancadas sobre os perseguidores.Na derradeira ronda, disputada no exigente percurso do Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Ricardo Melo Gouveia assinou um cartão de 68 pancadas, duas abaixo do par, depois de somar três birdies e apenas um bogey, desempenho que lhe permitiu consolidar um lugar no topo da classificação e manter viva a luta pela vitória até ao fim da competição.Ao longo do torneio, o português demonstrou grande consistência competitiva, conseguindo recuperar de uma fase intermédia menos conseguida para voltar à discussão pelos primeiros lugares nas rondas decisivas. Este segundo lugar representa o melhor resultado de sempre de Ricardo Melo Gouveia no DP World Tour, um marco importante na carreira do jogador algarvio, que tem vindo a afirmar-se entre os nomes mais regulares do circuito europeu.Com esta prestação de destaque, Ricardo Melo Gouveia subiu 18 posições no ranking Race to Dubai, ascendendo ao 26.º lugar do DP World Tour, reforçando as ambições de continuar a competir ao mais alto nível internacional e aproximando-se dos lugares de maior destaque da temporada.Ricardo Melo Gouveia brilha na Áustria e conquista o melhor resultado da carreira no DP World Tour.Daniel Rodrigues termina em segundo lugar no Open da Turquia de golfe