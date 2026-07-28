É oficial. Zidane é o novo selecionador de França

Já é oficial. Zinedine Zidane é o novo selecionar de França, sucedendo a Didier Deschamps, que esteve no cargo desde 2012.A Federação Francesa de Futebol anunciou que Zizou, campeão do Mundo de 1998, estará à frente dos Blues nos próximos quatro anos, até ao Mundial de 2030, a partir de 1 de agosto, devendo anunciar a composição da sua equipa técnica no início de setembro."Já o disse muitas vezes: não há nada maior do que a Seleção Francesa. É, por isso, uma alegria e, claro, um grande orgulho assumir o comando desta Seleção. É também uma responsabilidade", disse Zidane, citado num comunicado da Federação. "Dedico hoje um pensamento especial a todos os meus treinadores. É claro que tenho grandes ambições para a Seleção Francesa!”, acrescentou.Para Philippe Diallo, presidente da Federação, “a nomeação de Zinédine Zidane como selecionador da Seleção Francesa é motivo de imenso orgulho". "Marca o encontro de uma lenda da história dos Bleus, que se tornou um dos técnicos mais premiados e respeitados da sua geração, com uma equipa de raro potencial, impulsionada por grandes ambições”, diz em comunicado.Zinédine Zidane vai estrear-se como selecionador nacional na Turquia, num jogo da Liga das Nações no dia 25 de setembro.Didier Deschamps esteve no cargo entre 2012 e 2026, tendo conquistado um título mundial (2018) e chegado à final do Mundial 2022 e do Euro 2016. No campeonato do Mundo deste ano, a seleção francesa não foi além do quarto lugar, após ter sido derrotada pela Inglaterra na luta pela terceira posição do pódio..França pronta para dar início à era Zizou. A herança é pesada