França pronta para dar início à era Zizou. A herança é pesada

A era Zizou - alcunha de Zinedine Zidane - começa amanhã. A Federação Francesa de Futebol (FFF) vai anunciar na terça-feira, dia 28 de julho, às 11h00, o substituto de Didier Deschamps, que esteve no cargo de 2014 a 2026, tendo conquistado um título mundial (2018) e chegado à final do Mundial 2022 e do Euro 2016.E já todos sabem que será Zidane, um campeão do Mundo de 1998.Afastado dos bancos desde a sua segunda passagem pelo Real Madrid, em junho de 202, o treinador irá liderar Le Bleus na Liga das Nações de 2027, no Euro de 2028 e no Mundial 2030, que será realizado em Portugal, Espanha e Marrocos.Segundo alguns Media franceses, como a RMC Sport, Zidane assinou contrato, depois de contornada a recente lei parlamentar francesa, que impõe tetos salariais a certas funções no Desporto. A federação conseguiu uma isenção ministerial para o cargo de selecionador nacional e com isso viabilizou a contratação do lendário técnico.E era impossível encontrar melhor currículo em tão pouco tempo. Zinedine Zidane entrou para a história da Liga dos Campeões ao vencer três títulos consecutivos da Liga dos Campeões, com o Real Madrid, clube que treinou de janeiro de 2016 a junho de 2021. Conquistou ainda duas Supertaças Europeias, dois Mundiais de Clubes, um campeonato e uma Supertaça de Espanha. Os merengues foram aliás os únicos que aceitou liderar, afastado dos bancos de reservas desde sua segunda saída do Real Madrid, em junho de 2021. A estreia de Zizou como selecionador deverá ocorrer no dia 25 de setembro, frente à Turquia, na qualificação para a final four da Liga das Nações, prova em que enfrentará a Bélgica e a Itália..História dos Mundiais. Em 1998, Zidane levou a França ao primeiro título mundial diante do Brasil de Ronaldo.Presidente da federação francesa de futebol afastado após comentários sobre Zidane