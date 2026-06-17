Oficial. Bernardo Silva é o novo reforço do Real Madrid

O internacional português Bernardo Silva, de 31 anos, é o novo reforço do Real Madrid, anunciou esta quarta-feira, 17 de junho, o emblema espanhol.Os merengues, agora comandados de novo por José Mourinho, anunciaram um "acordo" com o jogador para "as próximas duas épocas, até 30 de junho de 2028".Bernardo Silva, que está atualmente nos EUA a defender as cores da seleção nacional no Mundial de 2026, esteve anteriormente no Manchester City, onde vestiu a camisola durante nove épocas, tendo participado em 459 jogos e assinado 76 golos desde que foi contratado pelo emblema inglês ao Mónaco, em 2017, por 40 milhões de euros.Antes de confirmar a contratação do jogador português, o Real Madrid já tinha anunciado Marc Cucurella, que atuava no Chelsea, como reforço dos merengues.