Froholdt a celebrar um golo pelo FC Porto.
Froholdt a celebrar um golo pelo FC Porto.FOTO: MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA
Desporto

O que falta jogar a FC Porto, Sporting e Benfica? Azuis têm título à vista se passarem pelos aflitos

Dragões jogam com Tondela, E. Amadora, AFS e Santa Clara, todos em risco de despromoção. Vila do Conde é o maior desafio ao leão depois do dérbi. Benfica com agenda mais difícil.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
FC Porto
Futebol
Sporting
Benfica
Desporto
calendário
Campeonato nacional
DN Sport
11x11
edição inpressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt