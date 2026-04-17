O que falta jogar a FC Porto, Sporting e Benfica? Azuis têm título à vista se passarem pelos aflitos

Uma derrota do Sporting com o Benfica no domingo reabriria a luta pelo segundo lugar e dinamitaria as hipóteses de a equipa de Rui Borges ser tricampeã nacional, mas em caso de vitória em casa será a olhar para o calendário de dragões e leões nas últimas cinco jornadas. Os dragões têm a particularidade de encontrar quatro equipas em luta pela permanência. Se isso, neste fim de semana, até pode ser complicado, pois o Tondela, com 21 pontos - precisa de recuperar quatro para os adversários -, mais à frente até poderá querer dizer que o FC Porto enfrentará AFS e Santa Clara, na 33.ª e 34.ª jornada, com o futuro definido. Do calendário portista, só por uma vez o Tondela venceu no Dragão e em 2016 fez o FC Porto esquecer o título. Daí para cá, sete vitórias dos azuis e brancos. A maior ameaça à liderança acontecerá na jornada 31, com a visita à Reboleira para enfrentar o Estrela da Amadora, onde o FC Porto ganhou sete vezes, mas já empatou oito e perdeu três. Em abril do ano passado, Anselmi saiu dali derreado e ficou mais próximo de ser despedido. Seguir-se-á o Alverca, que nunca venceu qualquer dos 11 jogos com o FC Porto, mas empatou nas Antas duas vezes. O clube do Ribatejo terá a permanência garantida em condições normais à 32.ª jornada. O AFS, que este fim de semana pode ver a descida consumada, é o penúltimo adversário e na curta visita à Vila das Aves joga pouco mais do que a honra. No término, o Santa Clara, agora com três pontos acima da linha de água, que até época passada nunca pontuara no Dragão, mas agora precisa de pontos para garantir a permanência.Já o Sporting vai à Vila das Aves a seguir ao dérbi e a possível descida de divisão influenciará a tenacidade do rival. Segue-se o Tondela, a 29 de abril, em Alvalade para acertar o calendário, recebendo depois o V. Guimarães, ainda em busca do sétimo posto, mas que só marcou um golo em Alvalade nas últimas oito visitas (oito derrotas), embora tenha arredado o Sporting da Taça da Liga deste ano. Em Vila do Conde, os leões não passaram em 13 dos 30 duelos para a I Liga, empataram cinco e perderam duas vezes nos últimos 20 anos. O Gil Vicente pode estar a lutar pelo quinto lugar e é um desafio a ter em conta na despedida.O Benfica enfrenta 4.º, 5.º, 7.º e 8.º. Na Luz, o Moreirense travou o Benfica três vezes nos últimos seis anos. Segue-se a ida a Famalicão, onde perdeu os dois últimos embates. Os minhotos, à jornada 32, podem ainda sonhar com o quarto lugar. O Sp. Braga ganhou na Luz em três das últimas seis épocas e só o Estoril, na Amoreira, tem sido menor ameaça: um empate apenas neste século. .João Pinheiro vai arbitrar o Sporting-Benfica de domingo.I Liga. Líder FC Porto vence Estoril Praia e mantém distâncias antes do dérbi lisboeta