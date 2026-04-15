João Pinheiro vai arbitrar o Sporting-Benfica de domingo

João Pinheiro vai ser o árbitro do dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica, agendado para o próximo domingo (19 de abril), às 18h00, no Estádio José Alvalade. De acordo com as nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), João Pinheiro, árbitro internacional da Associação de Futebol de Braga, vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia.No jogo grande da 30.ª jornada da I Liga, Miguel Fonseca irá desempenhar as funções de quarto árbitro. Rui Costa será o videoárbitro (VAR) e João Bessa Silva o assistente (AVAR). Já no que se refere ao FC Porto-Tondela, foi nomeado Cláudio Pereira para apitar o encontro, que terá como assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus serão os assistentes, com Fábio Melo como quarto árbitro. Manuel Oliveira e Tiago Leandro irão desempenhar funções no VAR do jogo que está marcado para as 20h30 de domingo. Veja aqui as nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a jornada 30 da I Liga:Rio Ave FC-AFSÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: José Mira e Alexandre Ferreira4.º árbitro: Rui LimaVAR: Manuel MotaAVAR: Paulo MirandaCD Nacional-FC AlvercaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Paulo Brás e Nuno Pires4.º árbitro: Bruno VieiraVAR: João CasegasAVAR: Marco VieiraCasa Pia AC-CD Santa ClaraÁrbitro: António NobreAssistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Rui OliveiraAVAR: Fábio MonteiroGil Vicente FC-Vitória SCÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins4.º árbitro: Vítor LopesVAR: Luís FerreiraAVAR: Valdemar MaiaFC Arouca-CF EstrelaÁrbitro: Sérgio GuelhoAssistentes: André Ferreira e Rúben Silva4.º árbitro: João MendesVAR: Rui SilvaAVAR: Álvaro MesquitaSporting CP-SL BenficaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: Miguel FonsecaVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaFC Porto-CD TondelaÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus4.º árbitro: Fábio MeloVAR: Manuel OliveiraAVAR: Tiago LeandroSC Braga-FC FamalicãoÁrbitro: David SilvaAssistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha4.º árbitro: Diogo AraújoVAR: Tiago MartinsAVAR: Cátia TavaresMoreirense FC-Estoril PraiaÁrbitro: Márcio TorresAssistentes: João Macedo e Luís Costa4.º árbitro: Ana AfonsoVAR: Rui SoaresAVAR: Márcio Azevedo