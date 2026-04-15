João Pinheiro nomeado para ser o árbitro do dérbi lisboeta de domingo
João Pinheiro nomeado para ser o árbitro do dérbi lisboeta de domingoHUGO DELGADO/LUSA
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João Pinheiro vai arbitrar o Sporting-Benfica de domingo

Dérbi lisboeta é o jogo grande da 30.ª jornada da I Liga. Está marcado para o próximo domingo (19 de abril), às 18h00, no Estádio José Alvalade.
Susete Henriques
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João Pinheiro vai ser o árbitro do dérbi lisboeta entre Sporting e Benfica, agendado para o próximo domingo (19 de abril), às 18h00, no Estádio José Alvalade.

De acordo com as nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), João Pinheiro, árbitro internacional da Associação de Futebol de Braga, vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia.

No jogo grande da 30.ª jornada da I Liga, Miguel Fonseca irá desempenhar as funções de quarto árbitro. Rui Costa será o videoárbitro (VAR) e João Bessa Silva o assistente (AVAR).

Já no que se refere ao FC Porto-Tondela, foi nomeado Cláudio Pereira para apitar o encontro, que terá como assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus serão os assistentes, com Fábio Melo como quarto árbitro. Manuel Oliveira e Tiago Leandro irão desempenhar funções no VAR do jogo que está marcado para as 20h30 de domingo.

Veja aqui as nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a jornada 30 da I Liga:

Rio Ave FC-AFS
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda

CD Nacional-FC Alverca
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira

Casa Pia AC-CD Santa Clara
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Fábio Monteiro

Gil Vicente FC-Vitória SC
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia

FC Arouca-CF Estrela
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: André Ferreira e Rúben Silva
4.º árbitro: João Mendes
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita

Sporting CP-SL Benfica
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Miguel Fonseca
VAR: Rui Costa
AVAR: João Bessa Silva

FC Porto-CD Tondela
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Tiago Leandro

SC Braga-FC Famalicão
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Tiago Martins
AVAR: Cátia Tavares

Moreirense FC-Estoril Praia
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: João Macedo e Luís Costa
4.º árbitro: Ana Afonso
VAR: Rui Soares
AVAR: Márcio Azevedo

I Liga
Futebol
árbitro
Sporting-Benfica
11x11

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