O primeiro clássico no feminino vale uma Taça

A final da Taça de Portugal Feminina de 2026 marcará um momento inédito no futebol português, ao colocar frente a frente, pela primeira vez numa decisão, as equipas principais do Sport Lisboa e Benfica e o Futebol Clube do Porto. O encontro, previsto para o Estádio Nacional do Jamor, representa não apenas a atribuição de um troféu, mas também um marco simbólico na evolução da modalidade, ao trazer para o futebol feminino um dos maiores clássicos do panorama desportivo nacional.No que diz respeito ao palmarés, o Benfica apresenta números que sustentam de forma clara o seu domínio no futebol feminino português desde a criação da equipa sénior, em 2018. Em menos de uma década, o clube construiu um percurso marcado por títulos e consistência competitiva..No campeonato nacional, o Benfica conquistou cinco títulos da Liga BPI (2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24), afirmando-se como a equipa mais dominante do período recente. Este domínio refletiu-se também nos números: na época de estreia no principal escalão (2019/20), a equipa terminou a fase regular com 16 vitórias em 16 jogos, 100 golos marcados e apenas 5 sofridos, um dos registos mais impressionantes da história da competição.Na Taça de Portugal, prova cuja final volta a disputar, o Benfica conquistou o troféu por uma vez (2018/19), somando ainda várias presenças em fases adiantadas da competição, o que demonstra regularidade competitiva.O domínio estende-se também à Supertaça, onde o clube soma três conquistas (2019, 2022 e 2023), reforçando a sua capacidade de iniciar temporadas ao mais alto nível.No plano internacional, o Benfica tem presença regular na Liga dos Campeões feminina, tendo alcançado a fase de grupos por várias ocasiões, um feito relevante no contexto do futebol português..No caso do Futebol Clube do Porto, o enquadramento estatístico é necessariamente distinto, refletindo a fase ainda inicial do projeto no futebol feminino. A equipa sénior foi criada recentemente, na época 2024/25, e encontra-se ainda em processo de afirmação no panorama nacional.Sem presença acumulada nas principais competições ao longo dos últimos anos, o FC Porto não possui, para já, títulos oficiais no escalão sénior feminino. No entanto, os primeiros indicadores competitivos revelam um arranque consistente. A equipa tem competido na II Divisão Nacional, onde apresentou um registo sólido, com uma elevada percentagem de vitórias e uma defesa eficaz, elementos que sustentaram a progressão na época.Apesar da dimensão dos clubes envolvidos, não existe praticamente histórico de confrontos diretos entre as equipas seniores femininas. Assim, a final da Taça de Portugal servirá também como primeiro grande duelo oficial entre os dois emblemas no feminino, acrescentando um significado adicional ao encontro.O único registo competitivo envolvendo estruturas dos dois clubes ocorreu já na presente época, mas frente à equipa B do Benfica, num jogo da II Divisão, que terminou com um empate sem golos (0-0). Ainda assim, esse encontro não serve como referência direta para a realidade que será encontrada na final, desde logo pela diferença de contexto e de plantel.Em termos estatísticos e de experiência competitiva, o Benfica apresenta-se como favorito, fruto da consistência exibida nas últimas épocas e do domínio evidenciado nas competições nacionais. Ainda assim, o FC Porto entra em campo com o estatuto de surpresa da prova e com a motivação de quem procura conquistar um título histórico numa fase ainda inicial do seu projeto..Benfica sagra-se pentacampeão nacional de futebol feminino.FC Porto garante subida à II divisão do futebol feminino