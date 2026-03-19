O primeiro clássico no feminino vale uma Taça
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O primeiro clássico no feminino vale uma Taça

Benfica e FC Porto encontram-se pela primeira vez numa final e escrevem uma nova página do futebol português
Cecília Carmo
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A final da Taça de Portugal Feminina de 2026 marcará um momento inédito no futebol português, ao colocar frente a frente, pela primeira vez numa decisão, as equipas principais do Sport Lisboa e Benfica e o Futebol Clube do Porto. O encontro, previsto para o Estádio Nacional do Jamor, representa não apenas a atribuição de um troféu, mas também um marco simbólico na evolução da modalidade, ao trazer para o futebol feminino um dos maiores clássicos do panorama desportivo nacional.

No que diz respeito ao palmarés, o Benfica apresenta números que sustentam de forma clara o seu domínio no futebol feminino português desde a criação da equipa sénior, em 2018. Em menos de uma década, o clube construiu um percurso marcado por títulos e consistência competitiva.

SL Benfica

No campeonato nacional, o Benfica conquistou cinco títulos da Liga BPI (2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24), afirmando-se como a equipa mais dominante do período recente. Este domínio refletiu-se também nos números: na época de estreia no principal escalão (2019/20), a equipa terminou a fase regular com 16 vitórias em 16 jogos100 golos marcados e apenas 5 sofridos, um dos registos mais impressionantes da história da competição.

Na Taça de Portugal, prova cuja final volta a disputar, o Benfica conquistou o troféu por uma vez (2018/19), somando ainda várias presenças em fases adiantadas da competição, o que demonstra regularidade competitiva.

O domínio estende-se também à Supertaça, onde o clube soma três conquistas (2019, 2022 e 2023), reforçando a sua capacidade de iniciar temporadas ao mais alto nível.

No plano internacional, o Benfica tem presença regular na Liga dos Campeões feminina, tendo alcançado a fase de grupos por várias ocasiões, um feito relevante no contexto do futebol português.

FC Porto

No caso do Futebol Clube do Porto, o enquadramento estatístico é necessariamente distinto, refletindo a fase ainda inicial do projeto no futebol feminino. A equipa sénior foi criada recentemente, na época 2024/25, e encontra-se ainda em processo de afirmação no panorama nacional.

Sem presença acumulada nas principais competições ao longo dos últimos anos, o FC Porto não possui, para já, títulos oficiais no escalão sénior feminino. No entanto, os primeiros indicadores competitivos revelam um arranque consistente. A equipa tem competido na II Divisão Nacional, onde apresentou um registo sólido, com uma elevada percentagem de vitórias e uma defesa eficaz, elementos que sustentaram a progressão na época.

Apesar da dimensão dos clubes envolvidos, não existe praticamente histórico de confrontos diretos entre as equipas seniores femininas. Assim, a final da Taça de Portugal servirá também como primeiro grande duelo oficial entre os dois emblemas no feminino, acrescentando um significado adicional ao encontro.

O único registo competitivo envolvendo estruturas dos dois clubes ocorreu já na presente época, mas frente à equipa B do Benfica, num jogo da II Divisão, que terminou com um empate sem golos (0-0). Ainda assim, esse encontro não serve como referência direta para a realidade que será encontrada na final, desde logo pela diferença de contexto e de plantel.

Em termos estatísticos e de experiência competitiva, o Benfica apresenta-se como favorito, fruto da consistência exibida nas últimas épocas e do domínio evidenciado nas competições nacionais. Ainda assim, o FC Porto entra em campo com o estatuto de surpresa da prova e com a motivação de quem procura conquistar um título histórico numa fase ainda inicial do seu projeto.

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