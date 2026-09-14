Nova polémica com Sydney Sweeney: despiu-se em anúncio de casa de apostas e provocou a ira de mulheres atletas
Depois da campanha de publicidade com os jeans da American Eagle, no ano passado, há um novo anúncio protagonizado por Sydney Sweeney a estar no centro de uma polémica. Desta vez, a atriz norte-americana é acusada de sexualizar as mulheres atletas, ao aparecer sem roupa numa promoção de uma casa de apostas desportivas.
Na campanha, lançada no passado dia 9 de setembro, a atriz de 28 anos despiu-se de preconceitos e de roupa também para promover a Novig, plataforma norte-americana de previsões e apostas ligadas ao Desporto, recorrendo apenas a bolas, raquetes e outros itens e equipamentos para cobrir estrategicamente partes do corpo.
“Acham que percebem de desporto? Provem-no”, desafia no anúncio Just Sports, com cerca de um minuto, onde Sydney Sweeney surge em diferentes cenários inspirados em várias modalidades e sempre de forma ousada, como deitada sobre uma mesa de bilhar ou sentada num cesto de basquetebol.
A atriz ainda não se pronunciou, mas, em comunicado, a Novig anunciou Sydney como “parceira estratégica e acionista” e não apenas o rosto da campanha, tendo estado envolvida nas conversas criativas que deram origem ao anúncio.
Durante o lançamento, a norte-americana, que disse ter jogado futebol e softball e praticado MMA, por exemplo, explicou que a ideia era eliminar o “ruído” e colocar toda a atenção no desporto, de forma confiante e divertidas, mas, até agora, o que muitas mulheres desportistas viram foi um corpo e uma ideia que não as representa.
Foi o caso da ginasta americana, Gracie Kramer, que publicou um vídeo no Instagram com a descrição - “Não sei o que a Sydney Sweeney estava a fazer, mas isto é o que as mulheres no desporto são”. E onde pediu para que mais atletas denunciassem o anúncio através das redes sociais, mostrando o que realmente uma atleta do Alto Rendimento faz, dando assim início a um movimento de atletas como resposta à campanha.
Amy Hunt, velocista britânica e tetracampeã europeia dos 200 metros, depois de completar a prova de 200 metros em quarto lugar no Ultimate Championship, no fim de semana visou a atriz publicamente: “Sydney Sweeney, é assim que são as mulheres no desporto – músculos. Trabalho árduo, sangue, suor, lágrimas.”
Também a nadadora australiana, Ariarne Titmus, se insurgiu contra a campanha da Novig: “Nem consigo descrever o quão frustrada fico quando vejo isto. Não só é uma chapada na cara de todas as mulheres que dedicaram a sua vida a aperfeiçoar a sua arte, como também de todas as mulheres que apreciam o desporto pelo que ele realmente é – trabalho em equipa, amizade, dedicação, excelência, união.” “Como é que vivemos num mundo em que a comercialização do corpo da mulher e a sexualização do desporto feminino continuam a ser uma realidade?”
A pugilista Skye Nicolson lembrou que “há uma grande diferença entre parecer sexy por praticar desporto e usar o sexo para vender o desporto", porque "não há nada de errado em ter boa aparência e praticar desporto, nem em assumir a tua feminilidade ao mesmo tempo que és uma atleta incrível.”