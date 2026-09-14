Nova polémica com Sydney Sweeney: despiu-se em anúncio de casa de apostas e provocou a ira de mulheres atletas

Depois da campanha de publicidade com os jeans da American Eagle, no ano passado, há um novo anúncio protagonizado por Sydney Sweeney a estar no centro de uma polémica. Desta vez, a atriz norte-americana é acusada de sexualizar as mulheres atletas, ao aparecer sem roupa numa promoção de uma casa de apostas desportivas.

Na campanha, lançada no passado dia 9 de setembro, a atriz de 28 anos despiu-se de preconceitos e de roupa também para promover a Novig, plataforma norte-americana de previsões e apostas ligadas ao Desporto, recorrendo apenas a bolas, raquetes e outros itens e equipamentos para cobrir estrategicamente partes do corpo.

“Acham que percebem de desporto? Provem-no”, desafia no anúncio Just Sports, com cerca de um minuto, onde Sydney Sweeney surge em diferentes cenários inspirados em várias modalidades e sempre de forma ousada, como deitada sobre uma mesa de bilhar ou sentada num cesto de basquetebol.

A atriz ainda não se pronunciou, mas, em comunicado, a Novig anunciou Sydney como “parceira estratégica e acionista” e não apenas o rosto da campanha, tendo estado envolvida nas conversas criativas que deram origem ao anúncio.

Durante o lançamento, a norte-americana, que disse ter jogado futebol e softball e praticado MMA, por exemplo, explicou que a ideia era eliminar o “ruído” e colocar toda a atenção no desporto, de forma confiante e divertidas, mas, até agora, o que muitas mulheres desportistas viram foi um corpo e uma ideia que não as representa.