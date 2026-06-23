Noruega bate Senegal e qualifica-se com novo 'bis' de Haaland
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Noruega bate Senegal e qualifica-se com novo 'bis' de Haaland

A formação nórdica, que não estava presente num Mundial desde 1998, igualou os seis pontos da França, também já qualificada, enquanto Senegal e Iraque estão a zero, mas ainda na corrida ao apuramento.
DN/Lusa
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A Noruega garantiu esta terça-feira, 23 de junho, um lugar nos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Senegal por 3-2, com ‘bis’ de Erling Haaland, em encontro da segunda jornada do Grupo I.

Em East Rutherford, nos Estados Unidos, o avançado do Manchester City faturou aos 48 e 58 minutos, depois de Marcus Pederson marcar o primeiro dos nórdicos, aos 43, enquanto Ismaïla Sarr também faturou duas vezes para os africanos, aos 53 e 90+3.

A formação nórdica, que não estava presente num Mundial desde 1998, igualou os seis pontos da França, também já qualificada, enquanto Senegal e Iraque estão a zero, mas ainda na corrida ao apuramento.

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