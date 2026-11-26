O Benfica foi atropelado na quinta jornada da Liga Europa ao perder com o Viktoria Plzen, equipa checa, por 4-0. Os encarnados não tinham ainda perdido em jogos da fase da liga. Ficam sem a hipótese matemática de garantir apuramento para a próxima fase, ainda que permaneçam em lugar primordial na tabela, mesmo com jogos ainda por terminar. O Plzen tinha apenas uma vitória, entra agora em lugar de play-off, com seis pontos somados.

Face à equipa utilizada diante do Torreense, na Taça de Portugal, Marco Silva manteve apenas duas peças: Trubin e Circati. A gestão a pensar na receção ao campo do Famalicão foi nota dominante da ida à República Checa. Mas não se pode dizer que terá sido pela rotação que a equipa saiu goleada: uma série de erros junto à baliza de Trubin, com bola, permitiram ao Plzen uma vitória histórica sobre os lisboetas.

Os avisos iniciais no encontro foram de Manu, Lukebakio e Pavlidis, mas sem acerto. Aos 16 minutos, o titular Kaminski aproximou-se da baliza rival, mas a partir dos 20 foi o Plzen a mostrar argumentos e a beneficiar de erros na construção encarnada. Um dos grandes problemas na primeira parte foi mesmo a saída de bola.

Trubin defendeu um remate perigoso de Prince Adu aos 26', na sequência de erros na construção, mas aos 30 minutos o Benfica foi mesmo penalizado. Após mau passe de Trubin, El Karouani pecou por falta de agressividade e Patrik Hrosovsky rematou forte e cruzado para o 1-0.

O Benfica não tentou deixar de jogar a partir de trás, mas novo erro, desta feita de Circati, permitiu a Prince Adu encontrar a baliza. 2-0 aos 43 minutos. Nem um minuto volvido e novo disparate do central australiano. Entrega mal feita no corredor central, pouca agressividade na marcação e remate de Kabongo, ao ângulo, sem hipóteses para Trubin. Consumava-se a pior primeira parte dos encarnados em 2026/27.

A calamidade prosseguiu no relvado aquecido, que impedia a neve de se acumular apesar da temperatura negativa. Foram precisos 43 segundos no segundo tempo, com um novo passe longo mal executado a destapar a defesa encarnada, para o 4-0. Velocidade no corredor direito e Kabongo a aparecer no meio da área para o bis. Um verdadeiro desaste no primeiro encontro oficial do Benfica com a equipa checa, atualmente sétima classificado no campeonato local.

Adu e Kabongo tiveram novas chances, sentia-se o temor encarnado. Schjelderup, João Palhinha e Echeverri foram a campo aos 59 minutos, Sudakov já substituíra Barrenechea em regime de contenção de danos, mas pouco ou nada o Benfica conseguiu criar. Apesar de o triângulo do meio-campo ter melhorado com um 6 declarado. A junção Manu-Barrenechea ficou aquém.

Aos 80 minutos, a UEFA dava conta de que o Plzen tinha, coletivamente, corrido mais 6 km do que os encarnados e a intensidade revelou-se sempre ponto forte dos checos. Trubin usou a cara, como pôde, para evitar que novo erro de Circati tivesse dano no marcador. Noite para esquecer do australiano e do Benfica. Os encarnados encaixaram quatro tentos em 16 minutos e mantêm-se com 15 pontos na fase de liga. Defrontam o OFI Creta a 10 de dezembro.

Jogadores admitem falta de humildade

Os jogadores do Benfica chamados a comunicar à Imprensa o desfecho do jogo concordaram com a falta de atitude competitiva. "Foi falta de humildade. Tínhamos quatro vitórias e pensávamos que vínhamos para mais um jogo. Levámos um banho de humildade. Foi uma vergonha o que se passou", reconheceu o central Tomás Araújo.

João Palhinha corroborou. "Não é por estarmos no 1.º lugar que significa que vamos ter jogos fáceis. Isso hoje ficou demonstrado. Faltou humildade e muitas outras coisas. Quero pedir desculpa aos adeptos, sobretudo aos que se deslocaram cá e fizeram uma viagem longa para nos acompanhar. Há que pedir desculpa a eles e a todos os adeptos. Quando estás num clube deste patamar, a exigência tem de estar sempre no limite. Menosprezámos o adversário e foi visível. É uma vergonha como saímos daqui hoje", explicou o médio encarnado.

Marco Silva reconheceu a noite "horrível." "Uma noite horrível para nós e não há que esconder: não representámos da forma como deveríamos e temos que representar o clube em que estamos. Todos os princípios, todos os aspetos básicos de uma equipa de futebol… estivemos bem longe disso mesmo, e uma delas foi o que o Tomás referiu - algo que já tinham também ouvido da minha parte -, porque nós podemos ganhar, empatar, não perder muitos [jogos], porque neste clube, cada vez que não temos um resultado positivo, nós sabemos o que isso representa. Outra coisa é perder da forma como perdemos esta noite, por isso mesmo é que falou que é uma das piores noites", começou por dizer o treinador. "E quando isto acontece, é poucas palavras, assumir claramente a responsabilidade - e aqui estou eu para assumir a responsabilidade por tudo aquilo que aconteceu, o que aconteceu do jogo, da forma como aconteceu, da forma como reagimos aos variadíssimos momentos do jogo, aos erros que cometemos. Praticamente em seis, sete minutos deixámos um jogo quase a perder e isto não é normal na nossa realidade, para o clube que somos, para a equipa que temos sido até hoje. Eu vinha dizendo [que] não estava tudo perfeito; é óbvio que não esperávamos, isto não era algo percetível que estava palpável, sinceramente", lamentou.