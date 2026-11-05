EPA/ANTÓNIO PEDRO SANTOS

11x11

Benfica bate Lech Poznan por 3-1 na Luz e mantém-se no grupo de líderes da fase regular da Liga Europa

Golos de Rafa Silva, aos seis minutos, Prestianni (67) e Sudakov (90) garantiram o quarto triunfo dos encarnados na prova, numa partida em que Leo Bengtsson (72) reduziu para os visitantes