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Benfica bate Lech Poznan por 3-1 na Luz e mantém-se no grupo de líderes da fase regular da Liga Europa
Golos de Rafa Silva, aos seis minutos, Prestianni (67) e Sudakov (90) garantiram o quarto triunfo dos encarnados na prova, numa partida em que Leo Bengtsson (72) reduziu para os visitantes
O Benfica manteve esta quinta-feira, 5 de novembro, o pleno de vitórias na Liga Europa de futebol, ao impor-se em casa aos polacos do Lech Poznan, por 3-1, em jogo da quarta jornada da fase de liga da competição.
No Estádio da Luz, em Lisboa, golos de Rafa Silva, aos seis minutos, Prestianni (67) e Sudakov (90) garantiram o quarto triunfo dos ‘encarnados’ na prova, numa partida em que Leo Bengtsson (72) reduziu para os visitantes, ainda sem vitórias.
O Benfica segue no topo da tabela, com 12 pontos, em igualdade com o Bournemouth e o Ferencvaros, enquanto o Lech Poznan é 35.º e penúltimo, com um.